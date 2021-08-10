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【新股IPO】理想汽車2015傳一手中籤率50%　118元定價、現較美股僅折讓1.2%

新股IPO 17:35 2021/08/10

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理想汽車發公告指，最終發售價為118元，較招股價上限150低21.3%。

理想汽車 （02015） 將於本周四掛牌，據本地媒體報道指，理想汽車是次招股合共有約5萬人認購，認購一手的申請超過3萬份，一手中籤率為50%，認購4手即穩中一手。而乙組僅得約200人認購，頂頭槌飛有一張，獲分派6500手。

理想汽車早前發公告指，最終發售價為118元，較招股價上限150低21.3%，A類普通股將於8月12日掛牌。理想汽車每份ADR代表兩股A類普通股，以周一（9日）美股30.68美元收市價計，港股定價較美股折讓僅剩1.2% 。

理想汽車孖展錄得34.71億元孖展，當中富途借出14.62億元、華盛借出5億元、輝立借出4.68億元、耀才借出2.5億元。以公開發售集資額15億元計，理想汽車超購約1.3倍。

理想汽車2015今日起招股，一手入場費約15151元，詳情【下一頁】

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信誠證券聯席董事張智威表示，理想汽車已在美國上市，定價時會以當地上市價格作參考，上市後首日的升幅沒有太大憧憬空間。而對上一輪新股旺季中，很多投資者損手，再加上大市氣氛一般，因此投資者大多持觀望態度。

理想汽車美股周三收報32.69美元，以此推算，香港IPO集資額達16.3億美元。理想汽車香港IPO發售價每股不超過150元，該股將於8月6日定價。

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記者：梁安琪

港股 汽車 孖展 IPO

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