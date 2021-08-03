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【ET午市精點】官媒出口監管網絡遊戲　騰訊（00700）領跌拖累大市

股市 12:30 2021/08/03

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港股高開升53點，報26289點，惟內地官媒發表題為『「精神鴉片」竟長成數千億產業』文章，指未成年人網絡沉迷現象普遍，以騰訊  （00700）  為首的遊戲股挫，拖累市場氣氛，大市曾跌逾400點，再次跌穿26000點水平。中午恒指收報25987點，跌248點，跌幅近1%。

港股後市會否再陷入低潮？信誠證券聯席董事張智威為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3022593

重溫今早《ET開市直擊》↓

Time code：

00：18 - 市場焦點：變種病毒、油價跌、市場「收水」、內地政策、對股市影響有幾大？
01：48 - 外圍市況速報
03：04 - 資金重投美國債市　美股仍有力上嗎？
06：26 - 港股市況速報＋北水盤路
07：16 - 港股市況分析　企業業績主導？
10：14 - 碳排放概念股有炒作：中廣核新能源 （01811） 、新天綠色 （00956） 、龍源電力 （00916）
14：31 - 信義系公布業績點解讀？信義光能 （00968） 、信義能源 （03868） 、信義玻璃 （00868）
20：10 - 港股開市前市況速報
20：26 - ET個股推介－比亞迪 （01211）
22：03 - 新能源汽車板塊分析　新股理想汽車值得抽嗎？
24：48 - 汽車股升唔停　仍值得追貨嗎？
28：03 - 新能源股龍源電力 （00916） 點睇？
29：46 - 玻璃股ETF南方太陽能 （03134） 點睇？
32：02 - 中海油 （00883） 股價點睇？油價前景如何？
33：57 - 中芯國際 （00981） 股價點睇？
36：36 - 港股開市後市況速報
39：25 - 華潤電力 （00836） 股價點睇？
41：00 -大唐新能源 （01798） 股價點睇？
42：05 - 雅生活服務 （03319） 股價點睇？
43：33 - 官媒批網遊「精神鴉片」 騰訊股價二次探底
46：01 - 阿里巴巴 （09988） 業績預測及買賣操作
48：15- 華虹半導體 （01347） 股價點睇？
49：22 - 騰訊 （00700） 有貨怎麼辦？
50：47 - 吳亦凡概念股前景如何分析？愛奇藝、百度、騰訊控股、騰訊音樂
51：50 - 水泥股海螺水泥 （00914） 股價點睇？
53：57 - 洛陽鉬業 （03993） 股價點睇？
54：57 - 明源雲 （00909） 股價點睇？
57：20 - 新能源汽車板塊可以炒幾耐？
58：57 - 港股開市後早段市況速報
59：18 - 財經日誌提提你
 

欄名 : ET午市精點

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