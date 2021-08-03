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【Microsoft】微軟Windows 365 Cloud PC上線　月費人均155港元起

科技 14:05 2021/08/03

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微軟上月在Inspire大會上宣布，推出新一代虛擬桌面技術「Windows 365 Cloud PC」，服務在昨（2）日正式上線。

微軟（Microsoft）上月發布了全新的虛擬桌面雲端服務Windows 365，並在昨（2）日正式上線。微軟也隨即公布Windows 365價格，最低每月人均155港元起。

【微軟Inspire大會】混合工作成主流　微軟新虛擬桌面技術登場

【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒

微軟上月在Inspire大會上宣布，推出新一代虛擬桌面技術「Windows 365 Cloud PC」。該服務利用雲端技術，讓用戶在任何地方、任何時間，利用不同的設備（如Mac、iPad、Linux和Android），都可使用Windows 10或Windows 11即時存取資料，以及使用Microsoft 365、Dynamics 365、Power Platform等應用程式。

Windows 365將Windows與運算、記憶體、儲存包裹成不同級別的Cloud PC套件，並以人頭計算價錢。有商務版及企業版兩大類方案選擇，各類可再細分12種Cloud PC組別，使用者可依需求訂購需要的使用者人數。

根據微軟最新公開的價目表，最基本為1vCPU、2GB RAM、64GB雲端儲存及12GB對外連線頻寬，商務版每月186港元，這項服務支援Web版Office App、Outlook和OneDrive。而最高組別則為8vCPU、32GB RAM、512GB，每人月費1,257港元。部分組別都提供長達60天的免費試用期。

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Windows 365商務版本毋需其他授權，用戶可直接在Windows365.com網站上購買，付費完成即可啟用，且可以在windows365.microsoft.com上進行管理。一個Windows 365 Business帳戶，最多可購買300名使用者。

至於Windows 365企業版則需具備Windows 10 Enterprise、Windows 11 Enterprise、Microsoft Endpoint Manager和Azure Active Directory P1授權。用戶在windows365.com購買授權後，Windows 365 Enterprise中的Cloud PC就可在微軟裝置管理員Endpoint Manager上管理，最低價為每月人均155港元起，此版本企業可以購買無上限的用戶授權。

【醫療科技】英華書院學生研中醫AI方案　成微軟Imagine Cup全球優勝隊伍

責任編輯：曾曉汶

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