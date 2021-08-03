【新冠疫苗】德國9月打增強劑 限輝瑞及Moderna疫苗

不少國家憂慮新冠疫苗功效會隨時間而下降，為防範新一波疫情發生，多國均開始計劃為合資格民眾接種新冠疫苗增強劑。德國衛生部長施潘周一（2日）宣布，9月起為長者及高危人士接種疫苗加強劑，同時建議為12至17歲青少年接種新冠疫苗。

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德國衛生部長施潘（Jens Spahn）周一表示，從9月1日起，為長者及高危群體接種輝瑞或Moderna的mRNA疫苗加強劑。此外，施潘亦與16個邦州衛生部長一致提議，為12至17歲的青少年接種新冠疫苗。施潘指德國擁有足夠疫苗，所有邦衛生部長均希望相關年齡層的青少年接種。

但此舉與當地疫苗監管機構STIKO制定的指引存在分歧，STIKO目前僅建議為特定有需要的12至17歲青少年接種，並不主張全面接種。巴伐利亞州衛生部長霍勒舍克（Klaus Holetschek）指，雖然STIKO不建議向所有青少年接種疫苗，但認為替他們接種對防範疫情相當重要，強調需珍惜機會，不要浪費疫苗接種最佳時機。

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德國有超過52%民眾已完成接種新冠疫苗，62%接種起碼一劑。德國12至17歲青少年接種疫苗目前屬自願性質，需獲家長同意及經過醫療檢查後才可接種，所以約450萬有關年齡層青少年中，只有10%完成接種。當地受Delta變種病毒侵襲，當地新冠肺炎疫情再次反彈，自上周三（28日）起，平均每日錄得逾2,000宗確診個案。

責任編輯：郭麗明