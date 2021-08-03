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【中美貿易】中國政府採購訂下國產化目標 新指引或違中美貿易協定

股樓投資 12:35 2021/08/03

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引述《路透社》消息，中國政府在5月發布了新的採購指引，要求包括X光機和磁共振成像設備在內的數百個項目的國產化率最高達到100%，為外國供應商設置了新的障礙。

一名前美國政府官員指出，中國財政部、工業和信息化部在5月14日發布第551號文件，題目為「政府採購進口產品審核指南」，並獲得了一份此前未被報導的70頁目錄的副本。

【大行點睇】中金料友邦上半年新業務價值遜預期 認為長期增長前景依仍穩健 維持「跑贏大市」評級，請按【見下頁

該前官員表示，中國在加入世界貿易組織（WTO）時，同意不發布此類內部文件。此外，這份文件也有違2020年1月中國與美國達成的第一階段貿易協議的精神。

【延伸閱讀】下半年部署：大摩新一輪中港焦點股名單 覆蓋7隻港股，請按【見下頁

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根據該份發給中國醫院、企業和其他國有實體買家的文件，對315個項目提出了25%至100%的國產化率要求。該名前官員說，項目包括醫療設備、地基雷達設備、測試機械、光學儀器；用於畜牧業的項目；地震儀器，以及海洋、地質和地球物理設備。

【同場加映】溫股知新：恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

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記者：林衛

採購 中華人民共和國工業和信息化部 經濟 美國 世界貿易組織 中國

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