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【A股布局】A股大波動累國內基金縮水 基金清盤激增七成

股樓投資 12:48 2021/08/03

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Wind數據顯示，7月有19隻基金進入清算程序。截至7月31日，今年累計有54家公司旗下的144隻基金遭清盤，較去年同期增長73.5%。其中，63隻為債券型基金，佔比達43.74%，55隻為混合型基金，20隻為股票型基金。

【中美貿易】中國政府採購訂下國產化目標 新指引或違中美貿易協定，請按【見下頁

基金清盤歸於三類。第一，經基金份額持有人大會表決通過；第二，在基金合同約定的時間內，基金資產淨值連續低於5,000萬元（人民幣，下同）或者基金份額持有人數量不滿200人；第三，達到基金合同約定的其他清盤條件。

基金分析師表示，清盤基金數量增加，一方面是由於基金總數量不斷增長，產品間競爭加劇，導致競爭優勢不突出的迷你基金越來越多。另一方面，今年市場波動相對較大，基金淨值下降，再遇上投資者贖回，導致基金規模縮水，觸發清盤條例。具體來看，中長期純債基金清盤數量比重較高。統計發現，有相當一部分清盤基金是機構持有比例過高的產品，一旦機構資金撤出，基金規模下降，基金將被動面臨清盤問題。

【延伸閱讀】大行點睇：大和最新科網股目標價，請按【見下頁

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但是，一些產品淨值表現良好的發起式基金也遭遇清盤。例如由某明星基金經理管理的平衡混合型發起式基金進入清算期，該基金自成立以來的回報達153.9%。只因截至第二季末，該基金產品規模僅為3,500萬元，觸發合同終止條款。據了解，該基金合同規定，基金合同生效之日起3年後的對應自然日，如果基金資產規模低於2億元，基金合同應當按約定程序進行清算並終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。

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記者：林衛

贖回 中國 A股

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