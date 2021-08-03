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【電子消費券】一文看清消費券餐飲優惠　包括堂食優惠、現金禮券（不斷更新）

商業 11:30 2021/08/03

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第一期電子消費券已於8月1日發放，餐飲商戶均推出了不同優惠。（資料圖片）

第一期電子消費券已於8月1日發放，以下的餐飲商戶均推出了不同優惠。

【電子消費券】一文看清消費券零售餐飲優惠　包括電子、百貨、家具品牌低至1元（不斷更新）

Gaia Group
即日起至21/9/2021,以電子消費券購買現金餐飲禮券可享額外現金券回贈,購買每五張額外送1張,購買每十張額外送3張。禮券有效使用期為1年,有效使用期至31/12/2022,可於其他推廣優惠及多張同時使用。

ClubONE
消費券Double Up加碼推廣，變相半價優惠，婚宴$1000可當$2000使用，上限為$5000。餐飲方面，享用餐飲服務滿$100，即送$100現金券。

戶戶送
向選用AlipayHK支付的用戶提供獨家推廣及折扣，包括於8月註冊的AlipayHK新用戶可獲得70港元戶戶送迎新優惠、於8月14日或之前以AlipayHK登記使用消費券的用戶將獲得20港元戶戶送禮券等。

牛角、牛角次男坊、溫野菜
經營牛角、牛角次男坊、溫野菜等餐廳的「株式會社」，8月1日起推出「消費券美食企劃」，會員以1000元即可購買總值1600元的現金券套裝。

竜王
8月1日推出「消費券套餐」，客人用消費券付款享用該套餐可獲額外優惠。

太興
Alipay HK用戶憑電子優惠券，晚市時段惠顧滿$100或以上，並以Alipay HK支付，即減$20；八達通用戶憑商戶優惠券，早餐時段堂食，並以八達通支付，即減$3；WeChat Pay HK用戶憑電子優惠券，惠顧晚市套餐，並以WeChat Pay HK支付，可免費升級至特飲。

美心MX 
八達通用戶惠顧滿$50，即減$5；晚市惠顧滿$60，即減$8；早市周末第二份早餐即減$10；茶市專享細碗叉燒飯及紅豆冰優惠價$25。

大家樂
八達通用戶憑商戶優惠券早市惠顧滿$29，即送細碗粉麵一碗（5張）；早／午市惠顧全日早餐，即可作$10現金使用（5張）；午／晚市惠顧焗飯或焗意粉，即可作$5現金使用（10張）；茶市惠顧滿$29，即送「精明加配」小食一款（5張）；晚市惠顧鐵板餐，即可作$10現金使用（5張）；上午11點後惠顧外賣燒味斬料滿$50，即可作$10現金使用（5張）；四市$10電子現金券，惠顧滿$20減$10（2張）。

責任編輯：李智美

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