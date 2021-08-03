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【電動車】中國電動車銷量排名重新執位 理想汽車超前蔚來

股樓投資 13:11 2021/08/03

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中國三家電動車商先後公布7月銷量，排名大執位，理想汽車（LI）成為了冠軍，交付量達8,589輛，按年升251.3%，小鵬（XPEV）位居第二，交付了8,040輛，按年增228%。而一直以來的銷冠蔚來（NIO）只交付了7,931輛，增加124.5%，被小鵬和理想反超，排第三位。

【中美貿易】中國政府採購訂下國產化目標 新指引或違中美貿易協定，請按【見下頁

上半年車圈曾出現了一個網絡用語「蔚小理」，用以形容電動車新勢力的第一梯隊。從排名就能看出蔚來的地位。作為中國造車新勢力的代表，蔚來在過去一年風光無限，銷量常年穩居第一，股價翻了好幾倍。但下半年剛開始，銷量排名重新執位，蔚來老大的位置被取代，「蔚小理」變成了「理小蔚」。銷量發布後，蔚來在美股盤前股價一度由漲轉跌。
 

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績前大行評級目標價一覽，請按【見下頁

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分析指，蔚來的墮落，意味中國電動車展開新一輪殘酷戰局。三家車廠的交付差距正在不斷縮短。蔚來旗下擁有ES8、ES6、EC6三款主力車型，小鵬有P7和G3，而理想汽車在借助理想ONE一款車型應戰。今年蔚來依舊很多問題須面對，包括安全隱患、產品設計缺陷（座椅問題），以及能否重回銷冠寶座、能否實現銷量高速增長、能否出海成功等。

【同場加映】溫股知新：恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

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記者：林衛

 

電動車 美股 蔚來（美：NIO） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 中國

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