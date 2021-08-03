【東京奧運】日本開幕禮選手表現不似預期 外界期望增壓力

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東京奧運7月23日開幕禮上，多名日本著名運動員在儀式上亮相，擔任重要角色。隨著東京奧運各項賽事陸續開始，有日本媒體發現，包括網球選手大坂直美等在開幕禮亮相的運動員表現不如預期，全部未能晉級東京奧運項目決賽。

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大坂直美在開幕禮上負責點燃聖主的重任，成為全球最受矚目的運動員，但她在網球女子單打第3輪便爆冷出局。作為亞洲地區代表，與難民隊運動員共同手持奧運五環旗的羽毛球選手桃田賢斗狀況更慘，身為1號種子竟在男單分組賽已經出局。日本奧運隊持旗手、男籃選手八村壘雖然表現出色，力挽狂瀾下仍無補於事，日本隊在小組賽3戰中全部告負無緣8強。

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運動員宣誓環節中，帶領宣誓的短跑選手山縣亮太在男子田徑100米預賽止步，成績更比他在上屆奧運時間慢0.1秒。另一名帶領宣誓運動員，乒乓球女將石川佳純亦在單打8強中爆冷輸給新加坡選手于夢雨，第3次出戰奧運未能取得個人獎牌。

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一眾在開幕禮「露面」﹑被寄予厚望選手皆未能表現佳績，《共同社》指或因背後壓力過於沉重。大坂直美在賽後訪問中落淚表示，外界期望很大，不知道如何應對。桃田賢斗亦指，自己未能非常有自信出賽。

責任編輯：李俊儀