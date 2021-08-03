【數碼營商】港初創推即時信息管理平台　簡化客服互動

▲ WATI全名是WhatsApp Team Inbox，助企業簡易管理WhatsApp上與客戶的溝通。（受訪者提供圖片）

數碼轉型熱潮下，各行業客戶服務增加運用數碼渠道，但客戶期望迅速收到回覆，對人手有限的中小企挑戰很大。有本港初創針對企業運用即時訊息平台的需求，研發客服軟件平台工具WATI，成功打開全球市場，去年推出以來已獲逾1600企業客戶採用，目標至年底再增長2倍。

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Clare.AI聯合創辦人及首席營運總監何思穎表示，香港中小企運用WhatsApp等平台，傳統或是以數位同事與手機，分別管理不同帳號，遇上有同事放假等情況，跟進客服進度或有一定困難，可統一線上管理的平台有頗大需求，其企便看準疫情爆發以來的市場需求研發WATI，讓多個使用者可同時使用一個WhatsApp帳號與客戶互動，因此同事間可依時間、工作內容等分工，管理時亦可知道個別客服人員的職效表現。去年推出至今，已錄得來自世界各地54個地區的客戶採用。

她認為，雖然網上溝通方法有電郵、社交媒體等多種選擇，但論互動性以及回覆頻率，即時通訊平台是最有優勢。「雖然在網上購物，消費者仍想與真人客服交流。」她又提到，聊天機械人（Chatbot）之前一度被認為可取代約8成的人手回覆，但近年發展顯示，全自動難以妥善回答客戶查詢，人機合作是更有效的做法，其平台亦可讓客戶設定自動化對答等功能，處理部分客戶疑問，並可連接其他線上應用。

▲ Clare.AI聯合創辦人及首席營運總監何思穎表示，因應中小企對數碼化的需求，WATI在過去一年錄得頗快的增長。（受訪者提供圖片）

通訊平台對私隱的處理在早前引起不少關注，甚至一度出現「社交平台移民潮」。何思穎坦言，其業務選擇以WhatsApp為核心，主因是它在較多地區獲廣泛使用，而且介面操作簡易，「相比下，WeChat、Kakao、LINE等，雖然不同地區各有捧場客，WhatsApp就勝在觸及全球更多地區。」她續指，過去數月客戶亦有一些憂慮，但到現在發現影響相對輕微。問及會否開發適用於其他訊息平台的工具，何思穎坦言，技術層面上並不困難，但冀先專心做好一件事。

WATI早前獲得紅杉資本印度旗下的Surge計畫Pre-A輪融資，並參與孵化器，何思穎表示，東南亞市場為該企發展焦點，加上紅杉資本所帶來的人脈與經營建議，對發展謀劃有很大幫助。眼前客戶增長勢頭持續，目標是至年底可望達6000個水平，即較現時再增約2倍。她相信，服務做得好，現有客戶自然會繼續訂閱，亦會持續研發新功能加強平台。

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記者：周俊霖