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【東京奧運】相隔25年 丹麥再次問鼎羽毛球男單

環球社會熱點 10:47 2021/08/03

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東京奧運的羽毛球賽事落幕，最後焦點比賽男子單打由丹麥的安賽龍對決中國國家隊的諶龍。安賽龍今場表現甚為出色，以直落兩盤2比0擊敗對手，繼1996年阿特蘭大奧運後，再有歐洲球員問鼎奧運羽毛球男單。為安賽龍頒獎的正好是當年冠軍，同屬丹麥的拉森。

【東京奧運】觀賽期間可以做咩？ 戴利仔不停織 【下一頁】

身為賽事4號種子的安賽龍（Viktor Axelsen）今屆賽事一局未失，決賽上更是超水準發揮，幾乎全程壓制諶龍，最終以21比15及21比12，兩局直落擊敗對手。在里約奧運擊敗林丹取得銅牌後，在東京奧運再進一步成為冠軍。

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最後一球確定得分後，安賽龍激動落淚，與教練相擁，亦向遠在丹麥的家人報喜。賽後，諶龍亦高度讚揚安賽龍的表現，雙方惺惺相惜交換球衣。隨著安賽龍奪金，奧運羽毛球男單冠軍相隔25年後，再次落入歐洲球員手中，而且同樣由丹麥球手取得。

【東京奧運】希臘大力士含淚退役 資助唔夠油費 【下一頁】

頒獎儀式上，負責獻花的正是上一位歐洲奧運羽毛球冠軍﹑1996年阿特蘭大奧運的男單得主兼現任世界羽毛球聯會主席拉森（Poul-Erik Hoyer-Larsen）。

責任編輯：吳漢培

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