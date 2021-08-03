【Apple】AirTag 用戶注意！　蘋果警告避免使用這款電池免影響運作

▲ 蘋果（Apple）早前更新官方文件，指出 AirTag 的用戶應避免購買帶有「苦味塗層」的鈕扣型電池，以免 AirTag 無法正常運作。（Apple）

蘋果（Apple）早前更新官方文件，指出 AirTag 的用戶應避免購買帶有「苦味塗層」的鈕扣型電池，以免 AirTag 無法正常運作。

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雖然 AirTag 上市至今未到半年，用戶還未需要更換電池，但官方亦特別提醒 AirTag 並不適用帶有「苦味塗層」的 CR2032 型號電池，並說明原因。據官方文件指， CR2032 電池因塗層問題，會導致電池塗層無法與 AirTag 電池觸點對齊，進而導致 AirTag 會因接觸不良而無法運作。

「苦味塗層」是電池製造商為了防止兒童誤吞電池，特別在電池加上帶有苦味的化學物質，聞起來和嚐起來會帶有苦味，讓人感到噁心。

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早前澳洲曾提醒當地消費者將 AirTag 遠離兒童，避免他們因好奇將 AirTag 扭開，並誤吞電池，甚至有部分澳洲商家以兒童安全為由，停止售賣 AirTag，而蘋果則表示 AirTag 符合國際安全標準。

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記者：廖淑瑩