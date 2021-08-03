【奈雪的茶】奈雪的茶被揭曱甴亂爬、水果腐爛　公司自查及監管部門突擊檢查未發現相關問題

▲ 奈雪的茶被揭曱甴亂爬、水果腐爛 公司對衛生問題致歉

茶飲店奈雪的茶 （02150） 日前遭官方新華社指存在諸多衛生問題，例如出現曱甴亂爬等，引來廣東市場監管部門約談奈雪的茶，並開展食品安全專項檢查。奈雪之茶在周二（3日）最新回應指，全國門店已啟動全面自檢自查，同時奈雪186家門店迎來政府相關部門的突擊檢查，均未發現「地面有蟑螂」、「用發黑芒果」、「生產標籤標識錯誤」等此前媒體報導的問題。

奈雪的茶周二全日跌10.8%，收報9.72元。

廣東省市監局周二表示，對此高度重視，迅速行動，立即部署開展對全省範圍內奈雪的茶門店和相關網紅飲品店專項風險隱患突擊檢查，並聯合深圳市市場監管局對位於深圳的奈雪的茶總部展開約談。據了解，媒體所報導的兩家涉事門店已停業整頓。

奈雪之茶對全國門店全面自查

奈雪之茶最新指，對全國603家門店啟動了全面自查，其中食品安全隱患、門店環境衛生、產品操作標準等相關方面為檢查重點。截止3日晚上6時，共計592家門店完成自檢，其中11家門店因疫情等不可抗力因素未營業。而自檢平均分為90.37%，失分項目主要為（1） 操作區域地面及天花板（包括牆面）存在污漬，（2） 冷藏、冷凍設備密封條不完整，及 （3） 後廚部分設備、設施和小器具清潔衛生待加強。

針對環境衛生的改善措施，公司將會即刻清潔整改失分項、全國門店即日起啟動8月份增加消殺頻次，對全體員工再次開展基礎知識的培訓，並落實全員的培訓考核等。至於針對產品品質的改善措施，公司將加強對鮮果等原物料收貨儲存及使用等標準的管理管控要求、確保上崗夥伴通過崗位操作技能考核認證，及加強並培訓夥伴對產品品質及標準的認識。

每月檢查結果將在官方公眾號公開

奈雪的茶指，食品安全無小事，通過這次全面自查，發現了很多不足和可以做得更好的地方。奈雪有信心通過全國門店的嚴格稽核和監管升級，避免類似事件再次發生，全力保障消費者權益和食品衛生安全，進一步的整改方案將在後續及時公開。同時，奈雪每個月都會將稽查結果公開在官方公眾號上，讓媒體和廣大消費者繼續監督。

內地新華社記者此前在茶飲店奈雪的茶「放蛇」，發現多間分店存在曱甴亂爬、水果腐爛、隨意更換產品標籤等問題。而公司僅是私下處理，未有對消費者公示，亦未採取任何補救措施。

及後奈雪的茶發表聲明指，管理層非常重視，會在第一時間成立專項工作組，對涉事門店展開連夜徹查、整改。而涉事的兩家門店已經暫停營業，同時亦邀請市場監督管理局上門檢查，會第一時間公布檢查結果。

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記者：梁安琪