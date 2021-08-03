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【監管跌市】官媒批遊戲行業精神鴉片籲及早規範後刪文　騰訊跌幅收窄一半

股市 13:12 2021/08/03

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官媒《經濟參考報》發表題為『「精神鴉片」竟長成數千億產業』文章，指未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。文章副題又指，「任何一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展」，又指述『業內人士提醒，警惕網絡遊戲危害，及早合理規範』，但其後文章被刪除，騰訊午後跌幅收窄。

中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業【下一頁】

騰訊 （00700） 半日曾跌逾一成，低見423.6元，午後跌幅收窄一半，現僅跌5.7%，最新報447.8元，成交額357億元。另外，網易 （09999） 今日曾跌15.7%，低見133.4元，現跌6.6%，最新報147.7元；心動 （02400） 曾跌逾兩成，最新僅跌5.3%，暫報45.5元。其他一線科技股相對靠穩，阿里巴巴 （09988） 逆市升0.5%，暫報192.9元；美團 （03690） 暫跌1.7%，報212.4元。

《王者榮耀》遭點名

文章指，網絡遊戲的過度投入對未成年人生理和心理帶來雙重負面影響。2020年，中國超一半兒童青少年近視，因沈迷網絡遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢。遊戲危害愈來愈得到社會的共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代。

文章又提到，騰訊旗下《王者榮耀》為最受學生歡迎的網絡遊戲，參與調查學生中經常玩《王者榮耀》的達47.59%。

近日，中辦、國辦印发《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要求引導學生合理使用電子產品，控制使用時長，防止網絡沉迷。

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編輯：吳敏芳
 

港股 新經濟股 心動公司（02400） 騰訊控股（00700） 騰訊 網易－S（09999）

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