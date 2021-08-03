【監管跌市】官媒批遊戲行業文章改題再登　無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞　騰訊網易即日推措施防沉迷（附短片）

新華社旗下《經濟參考報》發表《「精神鴉片」竟長成數千億產業》文章，指未成年人網絡遊戲沉迷現象普遍，聲言「任何一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展」、「警惕網絡遊戲危害，及早合理規範」，點名騰訊王牌《王者榮耀》。「精神鴉片」論觸發騰訊 （00700） 為首的遊戲股重挫，官媒其後刪除精神鴉片文章後， 同日晚上6時多再重新上載文章，並改題為《網絡遊戲長成數千億產業》，文內「精神鴉片」、「電子毒品」等詞句已被刪除。

雖然官媒批評網絡遊戲文章「彈出彈入」，但騰訊及網易 （09999） 即日已推措施針對未成年人沉迷問題。

遊戲企業即日行動回應

騰訊午後公布，為進一步加大保護力度，騰訊將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉措，將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時。未滿12周歲未成年人（小學生）禁止在遊戲內消費。針對未成年人冒充成年人遊戲的情況，將原來的「零點巡查」升級為「全天巡查」，可疑賬戶全部重新認證。積極配合政策，打擊用戶通過加速器登陸及部分第三方平台買賣成年人帳號的行為。

另外，網易遊戲宣布，啟動2021年「暑期未成年網絡環境專項整治」活動，堅決打擊危害未成年人身心健康的網絡問題，為青少年營造健康綠色的網絡環境。除了遊戲賬號實名認證，針對未成年人遊戲時間、遊戲消費也進行合理限制。網易已有的防沉迷系統也將藉暑期專項行動進行再升級，網易遊戲將在未成年人逃避防沉迷認證的識別方面添加行為認定等更多技術識別手段，提升鑑別準確率，實現更為嚴格的管控。

中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業【下一頁】

騰訊 （00700） 半日曾跌逾一成，低見423.6元，午後跌幅收窄，全日收報446元，跌6.1%，成交額515億元。另外，網易 （09999） 今日曾跌15.7%，低見133.4元，全日收報157.5元，跌7.8%；心動 （02400） 曾跌逾兩成，收市僅跌8.1%，收報44.15元。其他一線科技股相對靠穩，阿里巴巴 （09988） 逆市升0.8%，收193.5元；美團 （03690） 跌2%，收報211.6元。

《王者榮耀》遭點名

官媒文章指，網絡遊戲的過度投入對未成年人生理和心理帶來雙重負面影響。2020年，中國超一半兒童青少年近視，因沈迷網絡遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢。遊戲危害愈來愈得到社會的共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代。

文章又提到，騰訊旗下《王者榮耀》為最受學生歡迎的網絡遊戲，參與調查學生中經常玩《王者榮耀》的達47.59%。

近日，中辦、國辦印发《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要求引導學生合理使用電子產品，控制使用時長，防止網絡沉迷。

相關文章：

【監管跌市】騰訊700股價急插逾一成低見423元 官媒批網遊是「精神鴉片」

【監管跌市】科網股、教育股再大跌 大行相繼調低中國股市評級、法巴資管只留ATM持股

【監管跌市】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市（附短片）

【監管跌市】官媒連番發聲穩市 新華社﹕監管利長遠發展、中國經濟日報：不懂國情資金過慮

編輯：吳敏芳

