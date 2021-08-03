【港股市況】恒生指數跌逾400點後拗腰倒升　官媒刪文騰訊跌幅收窄至5%、阿里巴巴升近1%（不斷更新）

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【渣打2888】渣打上半年多賺57%、派息每股3美仙 推2.5億美元回購 有力再加碼回購
港股高開約50點，恒生指數開報26289點，升53點，惟官媒發表題為『「精神鴉片」竟長成數千億產業』文章，指未成年人網絡沉迷現象普遍，以騰訊 （00700） 為首的遊戲股挫，拖累市場氣氛，大市曾跌逾400點，恒生指數半日跌248點，報25987點，失守26000點，成交1169億元。恒生科技指數跌2.4%，報6635點。騰訊跌一成；網易 （09999） 跌逾11%；車股逆市升，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾2%。
財經日誌︰
焦點新聞︰
【阿里巴巴9988】阿里巴巴今日放榜 上季盈利料持平 外界關注監管影響及新業務投資
即市走勢︰
【13：26】阿里巴巴 （09988） 升近1%，報193.8元。
【13：23】大市今早曾跌逾400點，最新倒升。
【13：22】期指率先轉升約20點。
【13：18】阿里巴巴 （09988） 午後回升近0.5%；騰訊 （00700） 跌幅收窄至逾5%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.2%。
【13：13】渣打香港上半年稅前多賺16%至8.2億美元 撥備大減7成
【13：10】渣打 （02888） 績後跌逾1%，報46.8元。
【13：08】騰訊 （00700） 跌幅進一步收窄至6%，報446.2元。
【13：06】大市午後跌幅收窄至不足100點，報26145點，跌90點；科指跌1.2%，報6715點。
【13：01】經濟參考報官網及訂閱號刪除遊戲「精神鴉片」一文，騰訊 （00700） 跌幅收窄至逾7%，報440元。網易 （09999） 跌8%，報145.5元。
【13：00】港股午後初段跌約175點，報26059點；科指跌近2%，報6663點。
【12：33】海港企業盈轉虧、基礎淨虧損2900萬元 美利及香港馬哥孛羅酒店仍「見紅」
【12：21】渣打上半年法定溢利升57% 派中期息每股3美仙、推2.5億美元回購
【12：14】港燈半年多膁8.5%、中期息維持15.94仙 海上LNG接收站料2022年投產
【12：10】理想汽車首日招股暫錄1969萬孖展 券商：市場觀望氣氛濃厚
【12：00】恒生指數半日跌248點，報25987點，失守26000點，成交1169億元。恒生科技指數跌2.4%，報6635點。遊戲股挫，騰訊 （00700） 跌一成；網易 （09999） 跌逾11%；車股逆市升，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾2%。
【11：43】恒指中午收市前跌約210點，報26023點；科指跌2.1%，報6652點。
【11：30】內地股市低開高走，上證半日微跌0.01%；深證升近0.1%；創業板指升0.2%。
【11：26】信義光能 （00968） 最新升一成，高見18.1元。
【11：16】大市跌幅收窄至約200點，報26028點，重上26000；科指跌2.1%，報6652點。
【11：09】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至一成，高見371.8元。
【11：07】港交所 （00388） 跌幅收窄，最新報517.5元，無升跌，今早曾低見506元。
【10：59】嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 齊齊破底，嗶哩嗶哩跌逾13%；快手跌逾6%。
【10：54】康希諾生物 （06185） 升逾9%，高見370元。
【10：50】體育用品股逆市向好，其中李寧 （02331） 升逾4%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾1%。
【10：46】新東方 （09901） 跌逾6%，低見15.8元。
【10：42】復星醫藥 （02196） 逆市升半成，破頂高見75.55元。
【10：41】祖龍娛樂 （09990） 挫兩成，破底低見7.59元。
【10：30】美團 （03690） 最新跌7%，低見200元。
【10：29】AI獨角獸第四範式擬來港上市 集資約46.5億元、獲工行等五大國有行投資
【10：25】美團 （03690） 跌幅擴大至半成，拖累大市跌逾400點。
【10：20】阿里巴巴 （09988） 最新隨市轉跌逾1%；曾挫一成的騰訊 （00700） 最新跌逾8%；美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 跌逾1%。
【10：11】藥明生物 （02269） 逆市造好，股價升逾3%，高見125.6元。
【10：09】恒指低位反彈逾百點，最新跌約250點，報25986點。
【10：04】騰訊 （00700） 最新跌一成，恒指跌405點，報25829點。
【10：02】大市跌逾300點，跌穿25900點水平，最新跌約375點，報25859點。
【09：53】奈雪的茶 （02150） 跌9%，低見9.75元，奈雪的茶門店涉衛生問題，公司指管理層非常重視，第一時間成立了專項工作組，對涉事門店展開連夜徹查、整改。
奈雪的茶被揭曱甴亂爬、水果腐爛 公司對衛生問題致歉、股價跌一成
【09：51】恒指早段跌近300點，低見25935點。
【09：49】大市穿26000點，報25997點，跌238點。科指跌1.6%，報6684點。
【09：47】遊戲股下挫，除騰訊 （00700） 跌逾7%，中手游 （00302） 跌逾15%；心動 （02400） 跌14%；網易 （09999） 跌逾12%。
【監管跌市】監管浪潮延至遊戲行業？ 官媒批精神鴉片籲提及規範 騰訊曾挫9%、網易跌逾一成
【09：46】碧桂園服務 （06098） 逆市升逾4%，高見64.8元。碧桂園服務公布，預期截至6月30日止中期純利增長超過50%，即逾19.7億元人民幣。
【09：44】恒騰 （00136） 股價再升逾8%，高見5.59元。恒大 （03333） 跌逾1%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。
【09：42】汽車股逆市造好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾4%；廣汽 （02238） 升0.7%；恒大汽車 （00708） 升逾8%；長汽 （02333） 則跌逾1%。
【09：40】雅生活 （03319） 逆市升逾1%，高見30.7元，成交16.2億元。
【09：38】騰訊 （00700） 跌勢略為喘定，最新跌逾6%，報443.6元，早市曾低見431元。官媒經濟參考報發表文章點名騰訊王者榮耀指出，當前未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。
【09：34】大市跌幅擴大至逾200點，下試26000點水平。
【09：31】騰訊 （00700） 跌逾8%，低見431元。
【09：31】港股早段轉跌百點，科指跌0.7%。
【09：30】油價下跌，中石油 （00857） 跌0.9%；中海油 （00883） 跌1%；中石化 （00386） 暫無升跌。
【09：29】貓眼娛樂 （01896） 高開半成。貓眼娛樂預期中期純利將介乎約3.5億至4億元人民幣，去年同期淨虧損約4.3億元人民幣。
【09：26】信義系績後向上。藍籌股信義光能 （00968） 高開逾4%，信義能源 （03868） 升0.8%。信義光能半年盈利按年增118.4%至30.72億元，擬派中期息17仙，按年增1倍。信義能源上半年盈利按年增41.8%至6.2億元，可供分派收入增29.9%至5.3億元，擬派中期息7.4仙，按年增23.3%。
【業績︱信義系】信義光能上半年多賺1.2倍、中期息增1倍至17仙 信義能源多賺42%
【09：24】比亞迪 （01211） 昨日大升8%後，今早續高開逾5%，開報272元。
【比亞迪股價】比亞迪大升8%總市值超9000億 獲花旗上調H股目標價至410元
【09：21】恒生指數開報26289點，升53點。恒生科技指數升0.6%，報6838點。阿里巴巴 （09988） 績前升近2%；美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；滙豐 （00005） 回吐2%。
【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元 邵偉信：料末期息金額更高
【09：13】期指開報26129點，升8點，低水106點。
【08：54】恒指黑期升約47點，報26197點；道指期貨升118點，報34839點。
【08：00】新東方︰取消董事會會議及業績發布無違反美國或香港規則
【07：45】理想汽車2015今日起招股 一手入場費約15151元
【07：45】港股ADR收報26187點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報42.65元，跌0.8元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報476.73元，升1.73元或近0.4%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美國參議院就1萬億美元基建法案達成一致，最快本周表決，加上美企普遍績佳，及長債息持續低迷，美股三大指數早段上漲，道指破頂 ； 惟其後受油價跌勢加劇等不利因素拖累，道指轉跌97點，報34838點；納指升8點，收報14681點；標指跌8點，報4387點。
【開市9點半】滙豐料末期息更高 未來幾季檢視會否回購 高盛讚比亞迪刀片電池交付強勁
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
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責任編輯︰梁浩碩