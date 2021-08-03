【恒指夜期+ADR】阿里美股績後低港逾2%　騰訊ADR低0.4%　北水走資49億（不斷更新）

阿里巴巴公布季績後，股價於美股市場下跌逾3%，至193.9美元，折算報188.67港元，較港收市價低2.4%。騰訊在港急瀉後，ADR靠穩，網易美股較港收市價高。夜期跌126點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 42.65 -0.6% 百度美股 158.19 -1.7% 騰訊ADR 444.11 -0.4% 阿里巴巴美股 188.67 -2.4% 網易美股 148.93 +2.1% 京東美股 272.88 -1.0%

內地監管延伸至手游行業，騰訊 （00700） 急跌，北水今日亦大手沽騰訊44.7億元。北水全日共走資49.4億元，美團 （03690） 錄13.5億元淨沽盤，中芯 （00981） 及華虹半導體 （01348） 各有4億及3.5億元淨沽。車股繼續有北水流入，吉利 （00175） 獲加倉逾10億元。

北水資金流向：

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港股高開53點，官媒發表題為『「精神鴉片」竟長成數千億產業』文章，指未成年人網絡沉迷現象普遍，其後刪文，騰訊 （00700） 為首的遊戲股挫，大市曾跌逾400點，午後一度拗腰倒升，惟反彈乏力，恒生指數收報26194點，跌40點，26000點失而復得，成交2037億元。恒生科技指數跌1.5%，報6696點。騰訊 （00700） 跌6%；網易 （09999） 跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 績前升0.8%；藥明生物 （02269） 逆市升逾4%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【阿里巴巴9988】阿里巴巴今日放榜 上季盈利料持平 外界關注監管影響及新業務投資

【監管跌市】監管潮浪接浪ATM哪隻最傷？ 醫療或成下個監管對象

即市走勢︰

【22：04】夜期跌126點

【18：54】恒指夜期升66點，報26121點，低水74點。

【16：30】期指收報26055點，跌66點或近0.3%，低水140點。

【16：13】派息回購有驚喜渣打午後轉升 高盛：上半年資本回報超預期

【16：10】恒生指數收報26194點，跌40點，26000點失而復得，成交2037億元。恒生科技指數跌1.5%，報6696點。騰訊 （00700） 跌6%；網易 （09999） 跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 績前升0.8%；藥明生物 （02269） 逆市升逾4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌125點，報26110點。

【15：45】騰訊 （00700） 最新跌7%；網易 （09999） 跌逾8%；心動 （02400） 升近8%；中手游 （00302） 跌近17%。

【15：39】恒大 （03333） 尾市跌9%，低見5.13元。

【15：30】一嗨租車擬來港上市集資78億元 一嗨租車：未有具體時間表

【15：28】澳門應變協調中心表示，根據珠海衛生部門通報，兩名澳門居民昨日在珠海的檢測中心採樣，對新冠病毒檢測結果呈陽性，銀娛 （00027） 跌近3%；金沙 （01928） 、永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 破底跌逾3%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 破底跌逾2%。

【澳門疫情】澳門兩名居民檢測呈陽性 濠賭股跌

【15：25】小米 （01810） 尾市升0.6%，報25.95元。

【小米股價】雷軍預告下周二搞年度演講 滙報小米重要變化

【15：09】恒指尾市跌約75點，報26161點；科指跌1.4%，報6703點。

【15：00】上證全日跌近0.5%，深證跌0.4%；創業板指跌近0.5%。

【14：49】恒大系下跌，中國恒大 （03333） 跌逾7%；恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 跌逾6%。另外，恒騰 （00136） 升幅收窄至1%。

【14：36】長汽 （02333） 午後跌幅擴大至8%，低見34.5元。

【14：33】理想汽車 （02015） 今日起招股，小鵬汽車 （09868） 逆市升2%，高見171元。

【14：20】藥明生物 （02269） 升幅擴大至半成，高見127.4元。

【14：15】大市轉新跌約120點，報26115點。騰訊 （00700） 跌6%；美團 （03690） 跌逾2%。

【14：15】Niraku （01245） 升近一倍，破頂高見0.455元，成交4031萬元，暫為升幅最大股份。

【14：15】監管潮浪接浪ATM哪隻最傷？ 醫療或成下個監管對象

【13：26】阿里巴巴 （09988） 升近1%，報193.8元。

【13：23】大市今早曾跌逾400點，最新倒升。

【13：22】期指率先轉升約20點。

【13：18】阿里巴巴 （09988） 午後回升近0.5%；騰訊 （00700） 跌幅收窄至逾5%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.2%。

【13：13】渣打香港上半年稅前多賺16%至8.2億美元 撥備大減7成

【13：10】渣打 （02888） 績後跌逾1%，報46.8元。

【13：08】騰訊 （00700） 跌幅進一步收窄至6%，報446.2元。

【13：06】大市午後跌幅收窄至不足100點，報26145點，跌90點；科指跌1.2%，報6715點。

【13：01】經濟參考報官網及訂閱號刪除遊戲「精神鴉片」一文，騰訊 （00700） 跌幅收窄至逾7%，報440元。網易 （09999） 跌8%，報145.5元。

【13：00】港股午後初段跌約175點，報26059點；科指跌近2%，報6663點。

【12：33】海港企業盈轉虧、基礎淨虧損2900萬元 美利及香港馬哥孛羅酒店仍「見紅」

【12：21】渣打上半年法定溢利升57% 派中期息每股3美仙、推2.5億美元回購

【12：14】港燈半年多膁8.5%、中期息維持15.94仙 海上LNG接收站料2022年投產

【12：10】理想汽車首日招股暫錄1969萬孖展 券商：市場觀望氣氛濃厚

【12：00】恒生指數半日跌248點，報25987點，失守26000點，成交1169億元。恒生科技指數跌2.4%，報6635點。遊戲股挫，騰訊 （00700） 跌一成；網易 （09999） 跌逾11%；車股逆市升，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾2%。

【11：43】恒指中午收市前跌約210點，報26023點；科指跌2.1%，報6652點。

【11：30】內地股市低開高走，上證半日微跌0.01%；深證升近0.1%；創業板指升0.2%。

【11：26】信義光能 （00968） 最新升一成，高見18.1元。

【11：16】大市跌幅收窄至約200點，報26028點，重上26000；科指跌2.1%，報6652點。

【11：09】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至一成，高見371.8元。

【11：07】港交所 （00388） 跌幅收窄，最新報517.5元，無升跌，今早曾低見506元。

【10：59】嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 齊齊破底，嗶哩嗶哩跌逾13%；快手跌逾6%。

【10：54】康希諾生物 （06185） 升逾9%，高見370元。

【10：50】體育用品股逆市向好，其中李寧 （02331） 升逾4%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾1%。

【10：46】新東方 （09901） 跌逾6%，低見15.8元。

【10：42】復星醫藥 （02196） 逆市升半成，破頂高見75.55元。

【10：41】祖龍娛樂 （09990） 挫兩成，破底低見7.59元。

【10：30】美團 （03690） 最新跌7%，低見200元。

【10：29】AI獨角獸第四範式擬來港上市 集資約46.5億元、獲工行等五大國有行投資

【10：25】美團 （03690） 跌幅擴大至半成，拖累大市跌逾400點。

【10：20】阿里巴巴 （09988） 最新隨市轉跌逾1%；曾挫一成的騰訊 （00700） 最新跌逾8%；美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 跌逾1%。

【10：11】藥明生物 （02269） 逆市造好，股價升逾3%，高見125.6元。

【10：09】恒指低位反彈逾百點，最新跌約250點，報25986點。

【10：04】騰訊 （00700） 最新跌一成，恒指跌405點，報25829點。

【10：02】大市跌逾300點，跌穿25900點水平，最新跌約375點，報25859點。

【09：53】奈雪的茶 （02150） 跌9%，低見9.75元，奈雪的茶門店涉衛生問題，公司指管理層非常重視，第一時間成立了專項工作組，對涉事門店展開連夜徹查、整改。

奈雪的茶被揭曱甴亂爬、水果腐爛 公司對衛生問題致歉、股價跌一成

【09：51】恒指早段跌近300點，低見25935點。

【09：49】大市穿26000點，報25997點，跌238點。科指跌1.6%，報6684點。

【09：47】遊戲股下挫，除騰訊 （00700） 跌逾7%，中手游 （00302） 跌逾15%；心動 （02400） 跌14%；網易 （09999） 跌逾12%。

【監管跌市】監管浪潮延至遊戲行業？ 官媒批精神鴉片籲提及規範 騰訊曾挫9%、網易跌逾一成

【09：46】碧桂園服務 （06098） 逆市升逾4%，高見64.8元。碧桂園服務公布，預期截至6月30日止中期純利增長超過50%，即逾19.7億元人民幣。

【09：44】恒騰 （00136） 股價再升逾8%，高見5.59元。恒大 （03333） 跌逾1%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【09：42】汽車股逆市造好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾4%；廣汽 （02238） 升0.7%；恒大汽車 （00708） 升逾8%；長汽 （02333） 則跌逾1%。

【09：40】雅生活 （03319） 逆市升逾1%，高見30.7元，成交16.2億元。

【09：38】騰訊 （00700） 跌勢略為喘定，最新跌逾6%，報443.6元，早市曾低見431元。官媒經濟參考報發表文章點名騰訊王者榮耀指出，當前未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。

【09：34】大市跌幅擴大至逾200點，下試26000點水平。

【09：31】騰訊 （00700） 跌逾8%，低見431元。

【09：31】港股早段轉跌百點，科指跌0.7%。

【09：30】油價下跌，中石油 （00857） 跌0.9%；中海油 （00883） 跌1%；中石化 （00386） 暫無升跌。

【09：29】貓眼娛樂 （01896） 高開半成。貓眼娛樂預期中期純利將介乎約3.5億至4億元人民幣，去年同期淨虧損約4.3億元人民幣。

【09：26】信義系績後向上。藍籌股信義光能 （00968） 高開逾4%，信義能源 （03868） 升0.8%。信義光能半年盈利按年增118.4%至30.72億元，擬派中期息17仙，按年增1倍。信義能源上半年盈利按年增41.8%至6.2億元，可供分派收入增29.9%至5.3億元，擬派中期息7.4仙，按年增23.3%。

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【09：24】比亞迪 （01211） 昨日大升8%後，今早續高開逾5%，開報272元。

【比亞迪股價】比亞迪大升8%總市值超9000億 獲花旗上調H股目標價至410元

【09：21】恒生指數開報26289點，升53點。恒生科技指數升0.6%，報6838點。阿里巴巴 （09988） 績前升近2%；美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；滙豐 （00005） 回吐2%。

【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元 邵偉信：料末期息金額更高

【09：13】期指開報26129點，升8點，低水106點。

【08：54】恒指黑期升約47點，報26197點；道指期貨升118點，報34839點。

【08：00】新東方︰取消董事會會議及業績發布無違反美國或香港規則

【07：45】理想汽車2015今日起招股 一手入場費約15151元

【07：45】港股ADR收報26187點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報42.65元，跌0.8元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報476.73元，升1.73元或近0.4%。

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【07：30】美國參議院就1萬億美元基建法案達成一致，最快本周表決，加上美企普遍績佳，及長債息持續低迷，美股三大指數早段上漲，道指破頂 ； 惟其後受油價跌勢加劇等不利因素拖累，道指轉跌97點，報34838點；納指升8點，收報14681點；標指跌8點，報4387點。

【開市9點半】滙豐料末期息更高 未來幾季檢視會否回購 高盛讚比亞迪刀片電池交付強勁

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責任編輯︰梁浩碩