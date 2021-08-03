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【監管風暴】字節跳動投資者據報尋求出售股份　憂監管風險、料涉逾10億美元

股市 08:34 2021/08/03

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【監管風暴】字節跳動投資者據報尋求出售股份　憂監管風險、料涉逾10億美元

TikTok母企字節跳動（ByteDance）據報部分投資者正尋求出售股份，估計涉及的股份價值逾10億美元，一反此前供不應求的情況。報道指，投資者減持字節跳動股份，是由於對中國政府近期收緊監管而感到不安。

投資顧問公司Setter Capital副總裁Prab Rattan表示，部分投資者認為中國風險上升，特別是若監管規定意味影響企業上市，促使投資者出售套垷。

Rattan表示，針對校外培訓行業的整頓措施出台前，字節跳動私募股票供不應求，惟情況逆轉，過去兩周看到了大約三、四筆大宗交易，每筆交易都尋求出售5,000萬美元至2億美元不等的私募股份，多數賣家是在美國的風險資本或對沖基金公司。

Rattan估計，有10億美元或更多的字節跳動股份待售，又認為若市場繼續動盪，其他公司的私募投資者亦可能會出售股
票。

7月之前，Setter認為字節跳動於二級市場估值高達5,000億美元，目前估值約為4,500億美元。

【監管風暴】據報字節跳動未有擱置上市計劃　與監管部門定期會面、爭取滿足數據要求

【字節跳動】傳今日頭條就監管要求停新帳戶註冊　2018年曾因「低俗內容」被下架3週

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責任編輯︰梁浩碩

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