▲ 【教育股風暴】新東方︰取消董事會會議及業績發布無違反美國或香港規則

新東方 （09901） 早前公布取消董事會會議及2021財年第四季度的業績發布，新東方最新表示，取消董事會會議，及登載2021年第四個財政季度的業績發布，並無違反美國或香港的任何規則。新東方股價昨日收報17.34元，倒升3.2%。

新東方指，作為在紐交所上市的外國私人發行人，根據適用的紐交所規則或美國證券法，公司毋須登載季度業績發布或年度業績公告。公司須依法在其財政年度結束後4個月（即9月30日）內向美國證券交易委員會公開提交表格20-F年度報告，並獲准在必要時向證交會提交表格12b25以要求額外延期15天。



由於公司根據香港上市規則第十九C章在香港第二上市，因此根據香港上市規則公司同樣地毋須公布該等刊登文件。

新東方表示，將盡最大努力於截止日期前向證交會提交表格20-F年度報告，並在切實可行的情況下盡快在香港登載該報告。倘因任何原因而未能按時提交，將與紐交所商討，以獲得其同意給予補救期，並同樣地將會就其香港合規義務採取適當行動。

【教育股風暴】新東方取消董事會會議及業績發佈 股價再跌半成

【教育股風暴】本港券商降教育股孖展比率至一至兩成 耀才不再接受新東方股票抵押

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩