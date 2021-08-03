  • 28°C
香港時間 : 2021803日 (二) 08:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】理想汽車2015今日起招股　一手入場費約15151元

新股IPO 07:40 2021/08/03

分享：

【新股IPO】理想汽車2015今日起招股　一手入場費約15151元

理想汽車 （新上市編號︰02015） （美：LI）今日起至8月6日招股，計劃發行1億股，一成作香港公開發售，理想汽車發售價將不超過每股150元，集資最多150億元，每手100股，一手入場費約15151元。理想汽車預期將於8月12日掛牌。

理想汽車去年全年收入達94.57億元人民幣，按年增長超過32倍。而今年第一季度的收入達35.75億元人民幣，是去年總收入的37.8%。而去年全年股東應佔淨虧損達7.92億元人民幣，按年收窄75.9%。

理想汽車指，預計將獲得的所得款項淨額為147億元；或倘超額配售權獲悉數行使，則為169億元。所得款項淨額45%於未來12至36個月將為研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型；智能汽車及自動駕駛技術發未來增程式電動汽車車型提供資金。45%將為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金。10%用作營運資金及其他一般公司用途。

【新股IPO】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億　一文看清五大關注重點

【電動車】理想汽車7月交付量達8589輛　創單月交付量紀錄

【新股IPO】理想汽車通過上市聆訊　蔚來傳香港第二上市遇阻（第三版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO

上一篇文章

【教育股風暴】新東方︰取消董事會會議及業績發布無違反美國或香港規則

下一篇文章

【ET開市直擊】阿里今日放榜有否炒作 新能源股值得關注？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港1.8%　騰訊ADR靠穩　夜期跌3點　北水走資近9億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港1.8%　騰訊ADR靠穩　夜期跌3點　北水走資近9億（不斷更新）
【恒大3333】恒騰網絡升逾50%　恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨
【恒大3333】恒騰網絡升逾50%　恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨
【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動
【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元　邵偉信：料末期息金額更高
【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元　邵偉信：料末期息金額更高