▲ 【新股IPO】理想汽車2015今日起招股 一手入場費約15151元

理想汽車 （新上市編號︰02015） （美：LI）今日起至8月6日招股，計劃發行1億股，一成作香港公開發售，理想汽車發售價將不超過每股150元，集資最多150億元，每手100股，一手入場費約15151元。理想汽車預期將於8月12日掛牌。

理想汽車去年全年收入達94.57億元人民幣，按年增長超過32倍。而今年第一季度的收入達35.75億元人民幣，是去年總收入的37.8%。而去年全年股東應佔淨虧損達7.92億元人民幣，按年收窄75.9%。

理想汽車指，預計將獲得的所得款項淨額為147億元；或倘超額配售權獲悉數行使，則為169億元。所得款項淨額45%於未來12至36個月將為研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型；智能汽車及自動駕駛技術發未來增程式電動汽車車型提供資金。45%將為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金。10%用作營運資金及其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩