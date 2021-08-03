▲ 高盛邁入華爾街加薪行列，初級銀行家待遇遠超競爭對手。（法新社資料圖片）

華爾街加薪隊伍再添新成員，高盛和瑞信據悉也將提高初級投資銀行家的薪酬。據知情人士透露，高盛分析師入職首年的起薪，從8.5萬美元提高至11萬美元，第二年分析師的薪酬從9.5萬美元增至12.5萬美元。經理（associate）首年的薪酬將達到15萬美元。

高盛的新薪資標準遠超過華爾街其他大行，後者給初級銀行家的起薪，多數為10萬美元/年。消息人士稱，瑞信考慮將入職首年的分析師起薪增加到六位數，不過高管層目前還在評估，尚未作出正式決定。據早些時候報道，第二年和第三年分析師的起薪或分別調高至10.5萬美元和11萬美元。

今年早些時候，高盛投行部門13位首年入職分析師的報告，引爆了這個問題。他們在社交媒體上廣為流傳的這份報告中，詳細講述了每周工作上百小時，離職機率上升的情況。此後 ，摩根士丹利、花旗、德意志銀行、摩根大通紛紛將初級分析師起薪，提高至10萬美元/年，以減輕員工壓力。

高盛首席執行官David Solomon此前曾表示，該行有績效薪酬文化，而初級銀行家的薪酬總額將反映出銀行部門的強勁表現。

瑞信今年早些時候給初級銀行家一次性發放2萬美元獎金。

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編輯：李勝君

