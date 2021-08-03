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高盛邁入華爾街加薪行列 初級銀行家待遇遠超競爭對手

股市 02:54 2021/08/03

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高盛邁入華爾街加薪行列，初級銀行家待遇遠超競爭對手。（法新社資料圖片）

華爾街加薪隊伍再添新成員，高盛和瑞信據悉也將提高初級投資銀行家的薪酬。據知情人士透露，高盛分析師入職首年的起薪，從8.5萬美元提高至11萬美元，第二年分析師的薪酬從9.5萬美元增至12.5萬美元。經理（associate）首年的薪酬將達到15萬美元。

高盛的新薪資標準遠超過華爾街其他大行，後者給初級銀行家的起薪，多數為10萬美元/年。消息人士稱，瑞信考慮將入職首年的分析師起薪增加到六位數，不過高管層目前還在評估，尚未作出正式決定。據早些時候報道，第二年和第三年分析師的起薪或分別調高至10.5萬美元和11萬美元。

今年早些時候，高盛投行部門13位首年入職分析師的報告，引爆了這個問題。他們在社交媒體上廣為流傳的這份報告中，詳細講述了每周工作上百小時，離職機率上升的情況。此後 ，摩根士丹利、花旗、德意志銀行、摩根大通紛紛將初級分析師起薪，提高至10萬美元/年，以減輕員工壓力。

高盛首席執行官David Solomon此前曾表示，該行有績效薪酬文化，而初級銀行家的薪酬總額將反映出銀行部門的強勁表現。

瑞信今年早些時候給初級銀行家一次性發放2萬美元獎金。

【人才管理】美國銀行連續第三年宣佈加薪計劃　CEO：不惜付出更高薪金留人才

【滙豐HSBC】滙豐向投行初級職員加薪　擬擴充人手以減輕工作量

【投行增聘】摩根大通擬增聘190個銀行家　減輕員工工作負擔

編輯：李勝君
 

花旗（Citigroup，美：C） 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 美股 薪酬待遇 銀行 花旗銀行 投資銀行 美元

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