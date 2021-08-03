Facebook收購Kustomer 歐盟展反壟斷調查

▲ 歐盟宣布深入調查Facebook收購客戶關係管理企業Kustomer的交易，以確保Facebook獲得的任何數據都不會扭曲競爭。（法新社資料圖片）



歐盟委員會宣布，將對Facebook收購Kustomer交易展開深入調查。此前，歐盟委員會曾表示，這筆交易可能會減少客戶服務軟件市場的競爭。Facebook去年12月宣布，已收購一家名為「Kustomer」的客戶關係管理（CRM）初創企業。

知情人士透露，這筆交易的總金額超過10億美元（約78億港元）。今年4月，歐盟委員會一位女發言人證實，歐盟委員會已接到奧地利的請求，希望對這筆交易進行評估。

今年6月，Facebook尋求歐盟批准其收購Kustomer的交易，截止期限為8月2日。歐盟在一份電子郵件聲明稱，將這筆交易的評估期限設定在12月22日。盡管這筆交易沒有達到通常規定的營收審查上限，但歐盟使用了一種新的程序對其進行審查。

歐盟反壟斷事務負責人瑪格麗特‧維斯塔格（Margrethe Vestager）在聲明中稱：「密切審查已經在某些市場佔據主導地位的公司的潛在問題收購，這一點很重要。此次調查將確保Facebook獲得的任何數據都不會扭曲競爭。」

據悉，一些監管機構擔心，這筆交易可能會讓Facebook阻止其他客戶服務軟件提供商訪問其Instagram、WhatsApp或Messenger等服務。此外，他們還將關注在綫展示廣告，並研究這筆交易如何增強Facebook在收集信息以改善個性化廣告方面的「數據優勢」。

英國競爭和市場管理局（CMA）也在調查這筆交易，並將於9月27日做出決定。此外，德國反壟斷機構也不同尋常地表示，將考慮對該交易展開調查。

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編輯：李勝君