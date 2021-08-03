  • 29°C
香港時間 : 2021803日 (二) 01:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Facebook收購Kustomer 歐盟展反壟斷調查

股市 00:54 2021/08/03

分享：

歐盟宣布深入調查Facebook收購客戶關係管理企業Kustomer的交易，以確保Facebook獲得的任何數據都不會扭曲競爭。（法新社資料圖片）


歐盟委員會宣布，將對Facebook收購Kustomer交易展開深入調查。此前，歐盟委員會曾表示，這筆交易可能會減少客戶服務軟件市場的競爭。Facebook去年12月宣布，已收購一家名為「Kustomer」的客戶關係管理（CRM）初創企業。

知情人士透露，這筆交易的總金額超過10億美元（約78億港元）。今年4月，歐盟委員會一位女發言人證實，歐盟委員會已接到奧地利的請求，希望對這筆交易進行評估。

今年6月，Facebook尋求歐盟批准其收購Kustomer的交易，截止期限為8月2日。歐盟在一份電子郵件聲明稱，將這筆交易的評估期限設定在12月22日。盡管這筆交易沒有達到通常規定的營收審查上限，但歐盟使用了一種新的程序對其進行審查。

歐盟反壟斷事務負責人瑪格麗特‧維斯塔格（Margrethe Vestager）在聲明中稱：「密切審查已經在某些市場佔據主導地位的公司的潛在問題收購，這一點很重要。此次調查將確保Facebook獲得的任何數據都不會扭曲競爭。」

據悉，一些監管機構擔心，這筆交易可能會讓Facebook阻止其他客戶服務軟件提供商訪問其Instagram、WhatsApp或Messenger等服務。此外，他們還將關注在綫展示廣告，並研究這筆交易如何增強Facebook在收集信息以改善個性化廣告方面的「數據優勢」。

英國競爭和市場管理局（CMA）也在調查這筆交易，並將於9月27日做出決定。此外，德國反壟斷機構也不同尋常地表示，將考慮對該交易展開調查。

【美股焦點】Facebook擬78億收購初創聊天軟件商Kustomer

朱克伯格：Facebook要將社交平台變「Metaverse」　元宇宙到底是甚麼？

【Facebook】企業留意 Facebook廣告政策　違例者將被停用帳戶

編輯：李勝君

美股 壟斷 CRM 廣告 廣告 奧地利 歐盟 反壟斷 Instagram 德國

下一篇文章

德國30年期債息跌穿零水平 美國10年期債息挫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR回穩　夜期回升47點　北水走資近9億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR回穩　夜期回升47點　北水走資近9億（不斷更新）
【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動
【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元　邵偉信：料末期息金額更高
【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元　邵偉信：料末期息金額更高
【恒大3333】恒騰網絡升逾50%　恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨
【恒大3333】恒騰網絡升逾50%　恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨