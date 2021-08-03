【大家樂優惠】夥拍八達通推消費券優惠 購電子餐券滿2000元即送500元 即入內文睇埋其他優惠

政府首期電子消費券已於8月1日正式發放，為配合電子消費券的推出，大家樂特別夥拍八達通推出多重優惠。包括「e+食餐券套裝」、「至尊e+食餐券套裝」、300元四市電子優惠券及Club100 電子現金券。



當中「至尊e+食餐券套裝」以八達通消費券於eatCDC.com購買大家樂電子餐券滿港幣2,000元，可獲取大家樂10元優惠券（滿20元減10元）50張（總值港幣500元）。同時，首2,000名顧客更可獲贈由90後著名插畫師飛天豬Flying Pig設計的「樂嚐香港」限量特別版八達通一張，即增值即用。

詳情如下：

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登記以八達通領取消費券，便能享有300元四市電子優惠券（有效期至2022年3月31日），並於「Octopus 八達通」流動應用程式內使用：

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除此之外，於eatCDC.com購買「e+食餐券套裝」（價值港幣500元），即送大家樂價值100元優惠券（滿20元減10元優惠券10張）。另外，登記使用八達通領取消費券可獲總值港幣300元的四市電子優惠券及總值港幣100兀的Club100 電子現金券。

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隨著近年市民大眾消費模式愈趨數碼化，大家樂的網上平台eatCDC.com並於去年12月正式上線試行，目前eatCDC.com推出多款優惠，包括午市、茶市二人餐券、派對套餐精選等。

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大家樂集團有限公司行政總裁（香港）梁可婷表示：「這次我們亦利用全新線上線下混合營銷平台eatCDC.com，以一目了然、簡潔便利的界面，將重點推介的餐券套裝公開發售，市民先購買後享受，帶來更彈性消費體驗，同時希望為市民籌劃及賺盡最大獎賞，以大家樂優惠券方式延長使用時限，希望市民可以『券』盡其用。我們期望能藉著今次推出電子優惠券，能為大家樂帶來雙位數字的增長。」

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記者：陳詠妍

