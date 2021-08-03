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【ET開市直擊】阿里今日放榜有否炒作 新能源股值得關注？

股市 07:15 2021/08/03

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港股8月首日開局升市收場，恒生指數升274點，報26235點。焦點股阿里巴巴 （09988） 今日公布季度業績，股價會否有炒作？板塊方面，新能源股再成市場焦點，投資者可以怎部署。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

重溫上日《ET開市直擊》

00：41 - 外圍市況速報
02：02 - 聯儲局秋季縮減買債規模？對股市有何影響？
04：43 - 港股市況速報＋北水盤路
05：52 - 港股8月市況分析　中美對企業境外上市企業監管解讀
12：16 - 港交所  （00388）  股價前景分析
17：37 - 和記電訊香港  （00215）  現價可買收特別息？
20：11 - 港股開市前市況速報
21：02 - ET個股推介：中電  （00002）  
24：02 - 股票分析：滙豐  （00005）  業績前分析及買賣策略
28：00 - 股票分析：物管股＋本地地產股
09：04 - 股票分析：阿里巴巴  （09988）  股價前景分析
32：15 - 港股開市後市況速報
36：21 -  股票分析：小鵬汽車  （09868）  股價前景分析
39：35 -  股票分析：吉利汽車  （00175）  股價前景分析
42：20 -  股票分析：恒大物業  （06666）  股價前景分析
45：27 -  股票分析：中芯國際  （00981）  股價前景分析
47：25 -  股票分析：中芯國際  （00981）  vs華虹半導體  （01347）  vs TSMC股價前景分析
47：25 -  股票分析：小米集團  （01810）  股價前景分析
52：34 -  股票分析：晶門半導體  （02878）  股價前景分析
54：05 -  股票分析：東岳集團  （00189）  股價前景分析
56：20 -  股票分析：華潤啤酒  （00291）  股價前景分析
59：45 -  股票分析：中國海外  （00688）  股價前景分析
01：02：30 - 港股開市後市況速報
01：02：48 - 財經日誌提提你

欄名 : ET開市直擊

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