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【藥明康德2359】藥明康德聘任聯席首席執行官　推進CDMO新戰略

股市 23:21 2021/08/02

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陳民章現年52歲，2008年加入藥明康德，擁有超過20年新藥研發和生產管理經驗。

藥明康德 （02359） 聘任聯席首席執行官陳民章，他將領導公司化學業務板塊（WuXi Chemistry），整合上海合全藥業、化學服務部。藥物研發國際服務部和核心分析部等化學業務相關的資源和能力，全力推進公司的CDMO（新藥研究、開發及生產服務業務）新戰略，進一步提升公司在化學領域的全球競爭實力。

陳民章現年52歲，2008年加入藥明康德，原本現任公司副總裁，擁有超過20年新藥研發和生產管理經驗。

另外一名聯席首席執行官楊青，則將帶領公司的生物學業務板塊 （WuXi Biology），整合公司的尖端DNA編碼化合物庫（DEL）技術、生物學、腫瘤學及免疫學能力，為全球客戶提供頂尖的一體化藥物發現及研究服務。

以及帶領公司的測試業務板塊（WuXi Testing），集合測試事業部、康德弘翼（CDS 業務）、藥明津石（SMO業務）等臨床前和臨床的資源和能力，更好地服務全球藥品、生物製藥、醫療器械、體外診斷試劑的客戶。

相關文章：【藥明系】藥明康德大股東計劃減持 涉最多2953萬股套現逾40億元

編輯：區嘉俊

港股 藥明康德（02359）

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