【稀土概念股】金力永磁申請香港上市 首季利潤增長1.8倍、習近平2019年曾考察

▲ 江西金力永磁在港遞交上市申請，2019年國家主席習近平曾到金力永磁考察調研。

聯交所資料顯示，高性能稀土永磁材料生產商金力永磁（深：300748）正式遞交上市申請。金力永磁去年高性能稀土永磁材料產量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。集團專注釹鐵硼永磁材料的研發和產銷，產品廣泛用於新能源汽車、永磁風力發電機、節能變頻空調及其他行業。金力永磁2018年在深交所上市，股價至今累升6.2倍，最新市值約269億元人民幣。

國家主席習近平2019年赴江西考察調研時，曾經到金力永磁了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展。

工信部：稀土沒賣出「稀」的價格 【下一頁】

稀土永磁材料是將釤、釹混合稀土金屬與過渡金屬（如鈷、鐵）組合的合金，用粉末冶金方法壓型燒結，經磁場充磁後制得的磁性材料，一般分為釤鈷永磁體和釹鐵硼永磁體。

金力永磁稱，稀土永磁材料在減少碳排放方面凸顯固有優勢，與傳統電機相比，稀土永磁材料可節省15%至20%的能源，此外，稀土永磁材料的應用使變頻家電、新能源汽車及汽車零部件以及3C智能電子產品實現更輕量小型化。

今年首季度，金力永磁收入錄得7.6億元（人民幣，下同），按年升95%，利潤增長1.8倍至1億元。公司去年全年收入增長40%至23億元，利潤增長56%至2.4億元。

金力永磁持股5%以上的股東包括金風科技 （02208） 和贛州國資控制的贛州稀土。

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編輯：陳健婷