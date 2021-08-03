【開市9點半】滙豐料末期息更高 未來幾季檢視會否回購 高盛讚比亞迪刀片電池交付強勁
（1）HSBC滙豐 （00005） 宣派每股中期息0.07美元，財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）指，預期下半年可以進一步釋放撥備將推升盈利，按照新的派息比率，意味末期息會高於中期息，又指正積極考慮未來幾季檢視會否回購。
【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元 邵偉信：料末期息金額更高
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即睇開市9點半重點：
（2）比亞迪 （01211） 昨日大升8%，高盛指刀片電池交付強勁，預計8月訂單交付加速。
【比亞迪股價】比亞迪大升8%總市值超9000億 獲花旗上調H股目標價至410元
（3）大摩指當前監管周期以往更持久和深遠。瑞銀亦指不要撈底。
【互聯網監管】瑞銀：互聯網行業監管料至少持續至年底 不應輕言「抄底」
（4）A股勢頭較港股更強，白酒股昨日由低位起飛。
（5）全球最大養老基金減美債，買歐債。
【減持美債】全球最大養老基金創紀錄下調美債權重 增持歐洲主權債券
（6）信義光能 （00968） CEO料下半年太陽能玻璃的需求及供應上升相若，故價格波幅或會較為細。信義系公司亦公布業績。
【業績︱信義系】信義光能上半年多賺1.2倍、中期息增1倍至17仙 信義能源多賺42%
（7）碧桂園服務 （06098） 發盈喜，預期上半年收入及純利均會按年增長超過五成。
【盈喜盈警】15物管股發盈喜 碧桂園服務上半年盈利至少增50%（不斷更新）
（8）恒騰網絡 （00136） 昨急升48%，騰訊 （00700） 持股增至23.9%。
【恒騰股價】恒騰未有盈利 市值曾1644億 恒大兩度套現拎77億
（9）中國華融 （02799） 逐步退出非主要業務。
【華融危機】中國華融退出非主業 擬轉讓華融消費金融7成股權、重組華融信託股權
港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半