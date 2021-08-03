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【開市9點半】滙豐料末期息更高　未來幾季檢視會否回購　高盛讚比亞迪刀片電池交付強勁

股市 06:45 2021/08/03

分享：

（1）HSBC滙豐  （00005） 宣派每股中期息0.07美元，財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）指，預期下半年可以進一步釋放撥備將推升盈利，按照新的派息比率，意味末期息會高於中期息，又指正積極考慮未來幾季檢視會否回購。

【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元　邵偉信：料末期息金額更高

【滙豐HSBC】滙豐香港稅前溢利跌2成、拆息尋底拖累　集團貢獻縮至3分1

即睇開市9點半重點：

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（2）比亞迪  （01211） 昨日大升8%，高盛指刀片電池交付強勁，預計8月訂單交付加速。

【比亞迪股價】比亞迪大升8%總市值超9000億　獲花旗上調H股目標價至410元

（3）大摩指當前監管周期以往更持久和深遠。瑞銀亦指不要撈底。

【大行看法】大摩邢自強：當前監管周期將比以往更持久、更深遠

【互聯網監管】瑞銀：互聯網行業監管料至少持續至年底　不應輕言「抄底」

（4）A股勢頭較港股更強，白酒股昨日由低位起飛。

【貴州茅台】茅台上半年淨利潤增長9.1%　一文睇清大行點評

（5）全球最大養老基金減美債，買歐債。

【減持美債】全球最大養老基金創紀錄下調美債權重 增持歐洲主權債券

（6）信義光能 （00968） CEO料下半年太陽能玻璃的需求及供應上升相若，故價格波幅或會較為細。信義系公司亦公布業績。

【信義系】信義光能CEO料下半年太陽能玻璃價格波幅收窄

【業績︱信義系】信義光能上半年多賺1.2倍、中期息增1倍至17仙　信義能源多賺42%

（7）碧桂園服務  （06098）  發盈喜，預期上半年收入及純利均會按年增長超過五成。

【盈喜盈警】15物管股發盈喜　碧桂園服務上半年盈利至少增50%（不斷更新）

（8）恒騰網絡  （00136） 昨急升48%，騰訊 （00700） 持股增至23.9%。

【恒騰股價】恒騰未有盈利　市值曾1644億　恒大兩度套現拎77億

（9）中國華融  （02799）  逐步退出非主要業務。

【華融危機】中國華融退出非主業 擬轉讓華融消費金融7成股權、重組華融信託股權

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 A股 美股 ADR 基金 比亞迪股份（01211） 恒騰網絡（00136） 騰訊控股（00700） 撈底 瑞銀
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