【恒大3333】穆迪下調恒大評級至「Caa1」展望負面　恒大地產爆拖欠廣告費

▲ 穆迪下調恒大評級至「Caa1」展望負面 恒大地產拖欠廣告費

恒大 （03333） 債務問題令市場擔憂，連環遭評級機構降級。國際評級機構穆迪發表報告指，將恒大、恒大地產及天基控股的企業家族評級，展望由列入觀察名單降至負面。恒大的評級由「B2」下調至「Caa1」，高級無抵押評級由「B3」，下調至「Caa2」；恒大地產及天基控股的企業家族評級分別下調兩級至「B2」及「B3」。

穆迪表示，評級下調反映基於恒大的融資渠道及流動性減弱，集團未來12至18個月再融資的風險上升。穆迪指，恒大為保流動性而作出減價行動，預期導致集團未來一年至一年半的利淨率由去年的24%下跌到16%至18%。

機構指，展望下調至負面以反映預期恒大未來12至18個月的流動性將保持疲弱。

恒大地產拖欠廣告費 利歐股份提訴申請保全逾3億元

另外，恒大地產爆出商票逾期。利歐股份（深：002131）發公告指，因恒大地產未按合同約定如期支付廣告費，公司全資子公司聚勝萬合向法院提請訴訟及財產保全，費用申請保全金額為3.56億元（人民幣，下同）。

利歐股份指，聚勝萬合已完全按照合同履行發布廣告義務，恒大地產卻未按合同約定及時付款。截至2021年4月30日，恒大地產仍拖欠聚勝萬合廣告費7123.44萬元，逾期付款違約金1619.4萬元。

另外，聚勝萬合與恒大地產簽署多份廣告發布合同，恒大地產以商業承兌匯票方式向聚勝萬合支付廣告費，商業承兌匯票總金額為2.69億元人民幣。至2021年6月3日，到期日為5月19日的三張商業承兌匯票未能付款，金額為5356.4萬3元人民幣，另有17份商業承兌匯票即將到期。

聚勝萬合多次要求恒大地產對到期的商業承兌匯票付款，但恒大地產均未能付款，亦未確定付款時間，且聚勝萬合了解到恒大地產有較多到期商業承兌匯票均未能付款，履約能力較差。

因此，利歐股份请求依法判令恒大地產支付廣告費2.69億元、逾期付款違約金7.1萬元，而公司已要求恒大地產立即支付廣告費7123.4萬元及逾期付款違約金1619.4萬元，涉及金額合計3.6億元。

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