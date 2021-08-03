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【東京奧運】拜爾斯蟬聯平衡木季軍 為美國摘銅（第二版）

環球社會熱點 18:01 2021/08/03

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美國體操名將拜爾斯受心理問題困擾，早前連續退出5項賽事。

周二（3日）為東京奧運體操項目最後一個比賽日，美國體操名將拜爾斯受心理問題困擾，早前連續退出5項賽事。但拜爾斯成功克服心理障礙出戰周二的平衡木決賽，順利摘得銅牌，完成她在今屆東京奧運的最後一項賽事。

【東京奧運】觀賽期間可以做咩？ 戴利仔不停織 【下一頁】

【東京奧運】荷蘭長跑天后老馬失蹄 力挽狂瀾爭3金  【下一頁】

（第二版更新比賽結果）

24歲的拜爾斯（Simone Biles）周二重返賽場，於平衡木決賽發揮穩定。她的總分為14分，難度分與完成分分別獲得6.1分與7.9分。而美國18歲苗裔選手素妮沙.李（Sunisa Lee）也有出戰周二的平衡木決賽，總分為13.866排第5。

至於中國16歲小將管晨辰獲14.633總分摘金，同屬中國隊的18歲選手唐茜靖14.233總分奪得銀牌。

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拜爾斯是奧運4金得主，上屆里約奧運於平衡木項目獲得銅牌。她今屆東京奧運的目標是更上一層樓獲5面金牌。但她上月27日代表美國出戰女子體操團體賽決賽，於第一輪跳馬比賽失手僅取得13.766分，屬同一輪跳馬比賽中最低分。

她隨即宣布退出團體賽，其後更陸續宣布棄戰個人全能賽、跳馬、高低槓及自由體操決賽。

責任編輯：鄭錦玲

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