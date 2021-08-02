【減持美債】全球最大養老基金創紀錄下調美債權重 增持歐洲主權債券

▲ 全球最大養老基金日本政府養老投資基金（GPIF）上財年創紀錄下調美國國債權重。

全球最大養老基金日本政府養老投資基金（Japan's Government Pension Investment Fund，GPIF）上一財年創紀錄下調美國國債在投資組合中所佔權重，根據彭博最新數據，截至3月底財年，GPIF將美國政府債券和國庫券在外國債券投資組合中所佔比重從47%降至35%。

外媒報道，GPIF實施新的投資計劃已有一年，以降低對日本國債的依賴，並將重點轉向回報率更高的股票和海外債券。GPIF的調倉以增持歐洲主權債券為主，而非在市場行情下跌之時拋售美國國債。

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報道引述策略師表示，該養老金巨頭之所以降低美國國債權重，可能與長期表現不佳有關。亦有人表示，公司通過將組合權重與全球指數保持一致來降低風險，因此美國國債比重降低可能是偶然的。

在之前的財年中，GPIF大幅提高美債配置，且以期限較短的債券為主，當時基金恰好在考慮制定新的投資計劃，所以本次權重下降可能出於另一個原因，額外的資金只是暫時投資在美國國庫券和債券中，然後會投資到更長期的配置當中。

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編輯：陳健婷