【泰國疫情】醫院唔夠位 安排10萬病人在家隔離

泰國的新冠肺炎疫情惡化，醫院也不勝負荷。泰國政府為應付新冠患者急增的情況，周一（2日）宣布安排多達10萬症狀較輕微的新冠患者留在家中隔離，試圖減輕醫院負擔。

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泰國衛生部周一宣布，過去一日新增近1.8萬宗確診，再有178名新冠患者死亡。有6,600多宗新增確診個案集中於曼谷地區。其餘超過1.1萬宗個案則分布於全國其餘71府。

泰國疫情爆發初期，所有確診新冠肺炎的患者都可入院治療。但隨著確診數字屢創新高，醫院未有足夠人手及床位應付。

曼谷共有4萬張床位，截至周一的使用率已達到9成。而全國約17.5萬張床位的使用率也達到8成。衛生部門上月宣布，安排曼谷及鄰近地區超過數萬名無症狀患者或病情輕微者留在家中隔離。

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衛生部門透露目前約有6萬人在家隔離，而當局打算擴展至10萬人在家隔離。據悉，在家隔離患者依然會獲分發醫療設備、藥物及膳食，而醫生會透過電話詢問患者病情。

全國疫情持續升溫，泰國政府也加快步伐為民眾接種新冠疫苗。但泰國約6.600萬人當中，僅有6%的人口完成接種疫苗（編按：部分泰國人接種只需一劑的強生疫苗）。

責任編輯：鄭錦玲