【本地情懷】黑白淡奶推出限量版微縮模型　市民即日起可儲印換購（多圖）

▲ 菲仕蘭（香港）的皇牌產品黑白淡奶特別加推限量逾1,500套黑白微縮模型」。（黑白提供圖片）

菲仕蘭（香港）的皇牌產品黑白淡奶早前推出「黑白微縮模型」後，市場反應熱烈，故品牌特別加推限量逾1,500套，並聯同超過1,000間茶餐廳及1,700間零售商，公開讓市民分批換購。

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一套五款手工精細的「黑白微縮模型」（限量紀念版）由本地著名微型藝術家團隊TOMA Miniatures設計，設計呈現出茶餐廳沖調港式奶茶的水吧師傅、每日視港式奶茶為精神食糧的香港人，以及於荷蘭自家農場生產優質牛奶的奶農等，每一位都是與港式奶茶文化息息相關的人物。

TOMA Miniatures今次首度與品牌合作，利用鋼模啤膠的玩具生產方法將微縮模型進行大量生產，從構思到完成第一個樣版作品歷時近兩個月，每一個成品都是以人手上色，更特別採用3D掃描及打印技術製作人像公仔，務求提升人像的像真度。有別於微縮模型界普遍只用一種單一比例，今次團隊特別在作品中加入不同比例的場景模型及人像公仔，配合1比1真實大小的黑白奶茶杯，令模型游走在虛實之間，充滿玩味和層次感。

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換領詳情：

由即日起至2022年1月31日期間，消費者只需透過以下方法收集滿5個蓋印，即可以優惠價於指定時間內換購「黑白微縮模型」（限量紀念版）乙件，數量有限，換完即止。

方法一：於指定茶餐廳堂食或外賣任何早餐乙份，餐飲配港式奶茶，即可獲得蓋印乙個。

方法二：於香港指定商戶購買任何黑白產品每滿$40，即可憑有效單一電腦收據正本及／或網上商店單一訂單紀錄作活動蓋印乙個使用。

香港指定商戶包括以下零售及網上商店：HKTVmall、7-Eleven、OK便利店、百佳、Fusion、Taste、惠康、3hreeSixty、Market Place by Jasons、Market Place、Oliver's、華潤萬家、 U購、AEON、大昌食品市場、佳寶食品、優品360及Home+。

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責任編輯：葉泳珊

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