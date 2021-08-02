【香港零售】消費券帶動商舖銷情倍增　業界料8月零售銷貨值好轉

▲ 分析師及零售業界均預期，7月份零售數據仍然疲弱，需去到8月份消費券派發後才會好轉。

政府昨日向市民派發第一期2000元消費券，零售管理協會主席謝邱安儀表示，電子消費券的帶動力非常好，有會員商舖生意增長五成，部分甚至倍增。分析師及零售業界均預期，7月份數據仍然疲弱，需去到8月份消費券派發後才會好轉。

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政府統計處公布，本港6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為281億元，較去年同月上升5.8%。分上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，6月份數據低於市場預期，主要受基數效應及股市動盪等財富效應影響。雖然本港失業率持續有改善，但他指消費市場一般會滯後，需數月後才能反映消費信心。他預期，7月零售數據僅維持單位數增長，8月在消費券帶動下則有望達雙位數增長。

香港零售管理協會主席謝邱安儀則指，6月零售數據較差，主要是受消費券延後消費影響，但相比起去年基數表現不算太低，預期7月份數據仍然疲弱；8月份在消費券帶動下才會有明顯好轉。

消費券昨日起發放，她透露，消費帶動力非常好，當中，家電、服裝、眼鏡、化粧品及百貨業等都有受惠，不少會員商戶指當日銷情有5成增長，甚至部分有超過１倍升幅；至於食品相關零售業銷情表現較溫和。不過她強調，仍需時觀察消費券帶來的實際效益，保守估計整個消費券計劃將為生意帶來高單位數至一成多增幅。

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長亦透露，消費券發放首日買金的客人數量比上周增加約2成。他相信消費券有助刺激行業生意，料8月份珠寶業零售數據可錄15%至20%增幅。

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另外，邱安儀又指出，零售商仍然面對人手及租金方面的壓力。不少會員均反映「難請人」，過半會員更稱要面對加人工作招萊的壓力，營運成本壓力大增。另一方面，約三分之一零售商仍在捱貴租，旅遊區租金減幅介乎約1至7成不等，民生區減幅則僅1至3成，且業主偏向放短租。

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記者：蘇穎琪