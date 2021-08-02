【暑期實習生】創科實習計劃吸引逾1700名大學生參加　每月津貼額10,500元

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大學生在投身社會前，都會參與實習計劃，以豐富個人經驗。政府亦設有「創科實習計劃」，以支援大學生從事創科工作。創新科技署發言人表示，今年暑假的「創科實習計劃」，在過去兩個月吸引逾1,700名大學生參加，並已超出去年全年總參加人數。

計劃下由每所參與的大學負責執行，並訂明各自的申請程序及安排。但每名實習學生的津貼額為每月10,500港元，津貼期上限則由各大學釐定，僅每學年不得超過三個月。而實習職位可以屬於新設或屬公司／機構，現有的內部實習計劃的職位，但須符合下列條件：

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1）屬本地或非本地全職職位，為期不少於連續四個星期（28曆日）；

2）提供與創科相關而有實質意義的工作，惟須經有關大學審批。

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發言人表示，計劃於去年以先導形式推出，獲得學界和業界熱烈回應，故政府今年將計劃恆常化。今年參與計劃的與公司或機構共有約1,000間，數目近去年全年總數。

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生物醫學科技控股有限公司，專注開發先進技術和提供專業醫療服務。其科學主任徐摯情指，計劃為公司增添人力資源，所提供的實習生亦具高質素，能以先進科技為公司構建解決方案。同時提供機會觀察學生的表現，從而挑選合適者作為未來員工。

另有參加計劃的電子商務平台營運商YesStyle.com，聘用了三位大學生。其應用支援經理何凱琳表示，計劃讓大學生在商業世界應用課堂的知識，為公司帶來新構思。

責任編輯：馬意文