【新股IPO】香港亞洲醫療擬本季闖關　集資39億元

消息指，民營醫療服務供應商香港亞洲醫療正籌備上市，並已委任摩根士丹利以及摩根大通安排上市事宜，料最快在第三季遞交上市申請，年底掛牌，集資5億美元（折合約39億港元）。

在2017年及2018年，香港亞洲醫療分別獲得紅杉資本以及General Atlantic泛大西洋投資入股，資料顯示，後者在2018年投資1.5億美元。

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香港亞洲醫療主要針對心血管疾病，目前在武漢和新疆經營至少3家心血管醫院，其中旗下營運的武漢亞洲心臟病醫院成立於1999年，為一間三甲心臟病專科醫院。截至2020年底已接診心臟病患者超過473萬人次，成功實施各類心臟手術逾35.7萬例。若以實施手術的數量計算，醫院心外科及心內科/介入中心完成的手術量位居全國前三位。

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記者：張以正