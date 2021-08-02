【夢想本應翱翔@iM網欄】烘焙師12歲「創業」全憑熱愛堅持　寄語「人生只有一次」

熱愛和堅持可以推動一個人走得多遠？印裔烘焙師Ankrish Gidwani 自從12歲接下第一張紙杯蛋糕（cupcake）的訂單開始，便沒有停止精進手藝，在經營蛋糕西餅生意和完成大學學業更是兩不耽誤。從依靠散客口碑到今天服務不少跨國企業及大型活動，他用心投入。我最近聽他分享創業經過，很受啟發。他寄語年青人：「你的人生只有一次，至少要為你熱愛的事情嘗試過竭盡全力。」

Ankrish在港長大，自小愛吃甜品，媽媽曾在香港基督教女青年會（YWCA）開班教烘焙，才5、6歲的他已充當小助手。「小時候買甜品吃是奢侈的，於是我想自己學。」 12歲時Ankrish曾發電郵給多間酒店，要求到廚房觀摩學習製作糕餅，但都因為年紀太小而被拒絕，他便自學及在網上寫網誌記錄。有天他收到一位女士的郵件，對方表示想預訂紙杯蛋糕，他便心想：「為何不可？（ Why not）」從無計算過成本的他隨口定價：「那就10塊錢一個吧」，便做成了首單120元的生意。後來女士的朋友們口耳相傳，慢慢每月都接到訂單。

母子檔16歲製作八層蛋糕 跨國企業幫襯

到了15歲，小小烘焙師Ankrish的故事吸引不少媒體採訪，令他「生意量」大增。 「我喜歡為他人烘焙，因為這是練習機會，可以積累經驗，我不會以此為一門生意。」高中時期，儘管爸爸提醒他專心學習，但是Ankrish仍享受製作糕點，一放學就到黃竹坑租用的廚房和媽媽Renuka一起完成訂單。16歲時，他接到人生第一筆大生意——Discovery Channel訂製的八層蛋糕。此外，他曾接過跨國科技公司於上海活動的製作訂單，甚至要提供跨境運送服務。17歲時，他註冊了糕餅公司Baking Maniac，供應訂製蛋糕、曲奇等各式甜品。

因為熱愛，尚未成年的Ankrish卻對職途早有規劃，他自小夢想遠赴紐約康奈爾大學（Cornell University）修讀酒店管理，惟到準備申請時卻有所猶豫。「當時我經營自己的品牌已有六年，若要離港四年，回來時恐怕會失去機會。」他甚至想過放棄升讀大學來全職開店，但被父親阻止了。權衡之下，他最後決定到香港中文大學修讀酒店管理，既可修讀心儀的課程，也能兼顧生意。

棄長春藤留港讀大學 兼顧糕餅生意

Ankrish笑言升讀大學後，仍把不少精力放在烘焙生意上，直到為了爭取唯一一個到Cornell交流半年的名額，他才暫停接單，衝刺學習，最終以優異成績得償所願。在中大，他還有機會到四季酒店和奕居（Upper House）等酒店實習，學習高級酒店的服務標準。為了能盡早全心投入生意，他甚至在三年內修完大學四年的學分，提早一年畢業。

創業需要犧牲社交時間，Ankrish一放學就趕到廚房工作。他一直與媽媽母子檔經營業務，爸爸起初卻對這門生意有所保留，擔心他荒廢學業。大學畢業前一個月，Ankrish收到另一個為大型退休慶祝活動製作八層蛋糕的預訂，他不顧爸爸勸阻而接下，令爸爸很生氣。「我真的很想做！」結果他用行動證明，同時順利完成蛋糕和學業。爸爸親眼見到他的付出，且做得頗成功，便越來越支持，「他現在成為我的會計。」

犧牲社交全心投入 積累經驗迎創業挑戰

創業的挑戰，部分來自昂貴的成本。「在港建立有牌照的廚房花費最少100萬元。」Ankrish運用過去10年積攢下來的約80萬元資金創業，無需父母的財務支援。即使知道創業有風險，他仍決定孤注一擲，全因不想後悔自己未能全力以赴。惟當時他經驗不足，吃過不少虧，例如外訂包裝盒印刷有誤，卻因訂單小而投訴無門。

另一個挑戰是聘請和管理員工。現時團隊有6人，但開業初期卻只有他和媽媽兩人，也沒有管理員工的經驗。在聘請人手後，他意識到必須培訓員工，控制品質，「至今我仍覺得聘請可信任的人是一大挑戰。有些人不想長時間工作，有些則認為廚房工作較辛苦。」

疫情生意跌仍付全薪 網店收入大增新冠疫情來襲，Ankrish形容2020年是生意最差的一年，但從另一角度看，卻也是最好的一年。去年初他突然收到數間咖啡店客戶的電話，稱因生意受挫，無法再外判烘焙產品的製作。一夜之間穩定的收入來源被切斷，Ankrish倍感壓力。幸運的是，5月疫情改善，生意開始瘋狂增長，「出乎意料比疫情前還要忙！因大家都想開派對慶祝。」

Ankrish又提到，2019年底設計了新網站及網店，在疫情期間發揮很大作用，因消費者較多在網上購物，而網店業務現時已佔總收入的一半。疫情令不少大公司客戶取消原本預定的大額訂單，他亦靈活變陣，改做蛋糕，配合小型活動需要，另外亦研製不同種類的產品，近月已有企業客回歸。

我問他未來有何目標，他坦言沒有瘋狂的夢想，因他的業務著重客製化，需確保蛋糕的品質，較難擴大規模。「以前曾夢想在商場開店，現只想繼續做自己喜歡的，並做到最好。目標是擴充團隊，接觸更廣的客源，同時構思新設計。」

夢想平實做到最好 見證顧客從結婚到生子

不知不覺，Ankrish已為一些顧客的孩子製作從出生到10歲的生日蛋糕，陪伴顧客從婚禮到孩子出生，「很高興我們能成為一個家庭慶祝活動的一部分。」他至今仍親力親為在廚房做糕餅，晚上回家再逐一回覆顧客查詢，工作至凌晨。他沒有聘請行政人手，稱不想失去直接了解顧客需求的渠道。

對於給予年輕人的建議，他表示：「我創業的前10年並非為了賺錢，而是真心喜歡烘焙。」他寄語年輕人勿過多考慮金錢，若有熱忱，不如放膽嘗試，為之付出百分百努力。「也許需要5年，也許需要10年，收入會自然來。趁年輕嘗試，你只有一次人生，即使失敗，也才20多歲，還有很長時間可以賺錢。」

Ankrish對烘焙的執著和熱愛，令他邁向今天的成功，也讓我深受感染。不少父母希望孩子專注學業，努力成為醫生、律師等收入穩定的專業人士，孩子或未必有機會去發掘自己真正的興趣，就如Ankrish的家人從起初擔心做生意風險大，到現在認同他的堅持，就是一種正面的思維轉變；而且如他所言，受突如其來的事件如環球疫情影響，打工或不再是絕對的保險，若嘗試過為自己的愛好奮力一拼，便不枉過。Ankrish的經歷令我們看到，有了科技和數碼化元素的加持，即使是傳統行業如烘焙，亦能靈活應對市場環境變化，煥發新生機。希望讀者與我一樣能從中得到啟發。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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