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【恒騰股價】恒騰未有盈利　市值曾1644億　恒大兩度套現拎77億

股市 19:23 2021/08/02

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恒騰網絡 （00136） 急升48%，收報5.06元，成交11.5億元，市值467億元，未有盈利，恒大 （03333） 及騰訊 （00700） 為兩大股東。恒騰去年底收購儒意影業及南瓜電影後，已轉型為串流媒體視頻業務，根據5月的最新公布，南瓜電影APP累計註冊會員5527.4萬人，累計付費用戶2014.7萬人。

恒騰昨日公布，共套現32.5億元，騰訊以3.2元的價格增持7%股份，持股增至23.9%，以上周五收市價計，折讓6.4%。恒騰股價其後大升48%，反映騰訊名聲增持威力。

恒騰完成收購儒意影業及南瓜電影後，股價高見17.8元，市值高達1644億元，其後輾轉回落，市值跌至467億元。

消息公布前，恒騰股權於6月已異動，恒大套現44.3億。

6月20日，當日為星期日，據聯交所披露，恒大已訂立協議，於場外以6元沽售7.39億股，但無需在4個交易日內交付股份。第二大股東儒意影業、南瓜電影的柯利明亦披露增持。

當時股價6.12元，消息披露後，股價翌日升11%，至6.8元。

6月29日，當時股價6.4元。恒大於場外以6元減持7.39億股，涉44.3億元，持股由45.55%減至37.55%。柯利明已以6元接貨7.39億股，持股由32.36%增持至40.36%。

相比騰訊3.2元的接貨價，柯利明一個月前接貨帳面已蝕47%。

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記者：譚志偉

港股 傳統經濟股 新經濟股 中國恒大（03333） 騰訊控股（00700） 恒騰網絡（00136）

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