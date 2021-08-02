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【每日焦點】Telegram擴視像通話人數　Zoom遭集體控

科技 20:00 2021/08/02

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視像會議在疫情爆發期間，無論是生活抑或是工作上，都是最好的溝通工具。有企業就看準時機拓展相關功能，但同時也有企業因私隱問題而惹發爭議。

視像會議在疫情爆發期間，無論是生活抑或是工作上，都是最好的溝通工具。有企業就看準時機拓展相關功能，但同時也有企業因私隱問題而惹發爭議。

Telegram 在6月底時新增了視像通話的功能，最近宣佈容許多達1000名觀眾參與同一個視像會議。但是，可以參與發言的人數仍維持 30，其餘的 970 參與者只可以收看。Telegram表示，未來還會繼續增加參與人數的上限。

【通訊軟件】Telegram視像通話容許1,000 名觀眾參與　同時新增其他擴充功能

不過，有人歡喜有人愁。視像會議平台Zoom在疫情期間彈起，但卻惹來不少爭議。近日Zoom因涉嫌外洩用戶個人資料，導致用戶遭到「Zoombombing」攻擊，被美國用戶集體控告。而最終Zoom同意支付8,500萬美元(約6.63億港元)，換取和解。

【Zoom】用戶控告遭Zoombombing攻擊　Zoom支付6.6億提和解

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責任編輯：曾曉汶

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