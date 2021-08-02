【信義系】信義光能CEO料下半年太陽能玻璃價格波幅收窄

▲ 信義光能CEO料下半年太陽能玻璃價格波幅減少

信義光能 （00968） 行政總裁李友情表示，上半年硅料價格上升大，由年初每公斤80元人民幣上升至最高220元人民幣，令綜合組件的成本升勢凌厲，其價格的上升幅度亦大，令光伏電站的投資回報受到影響。但他指，近期硅料價格回落至200元初的水平，而且下半年市場將進入旺季，期望綜合需求上升將帶動光伏玻璃的供應增加，下半年呈穩定的市場狀態。

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至於太陽能玻璃價格，李友情指，今年玻璃價格高企上半年處於下降趨勢，由年初價格42元人民幣降至第二季的22元人民幣，但由於綜合產品規模、效益上升，令盈利能力有所改善。他預期，下半年需求及供應上升相若，故價格波幅或會較為細。

信義能源 （03868） 預期今年全年收購不少於700兆瓦的太陽能發電場項目，上半年已完成330兆瓦的項目。

信義系管理層指，集團的平價競價太陽能發電場項目佔全部營運達22%，計及預期下半年收購370兆瓦的電站項目，預期到今年底平價項目佔比達32%，意味未來基礎收入的電價佔比將不斷提升，未來會維持優先收購平價項目的策略，以改善現金流。

補貼方面，管理層指，集團大部份的電站已進入補貼名錄，傳統上補貼集中於下半年發放，料發放比例與過去幾年相約。

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編輯：袁諾曦