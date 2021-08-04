【阿里巴巴9988】阿里巴巴營收遜預期股價跌逾2%　 股份回購計劃增至150億美元

中國互聯網企業未走出監管震盪，阿里巴巴 （09988） 昨日率先發布上季度（財年首季）業績，上季營收錄得2057.4億元（人民幣，下同），按年增長34%，低於市場預期的2094億元；但經調整淨利潤按年增長一成至434.4億元，勝市場預期的388億元，主要得益投資公司的盈利貢獻增加。

阿里巴巴股價今早下跌，截至上午9時35分，報189.5元，跌2%，成交額2.8億元。

市場早前預期，阿里巴巴上季盈利持平甚至倒退。阿里巴巴在今年3月已經預告，計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，以增加消費者的消費份額，並進入新的潛在市場。

阿里巴巴同時獲董事會授權，將股份回購計劃總額由100億美元增至150億美元，為公司歷來最大股份回購計劃，有效期自2022年底。首席財務官武衛指，集團現金流保持強勁，自今年4月1日以來，已經回購約37億美元ADS。

瑞銀：互聯網行業監管料至少持續至年底 不應輕言「抄底」【下一頁】

截至6月底的12個月，阿里巴巴生態系統全球年度活躍消費者達到11.8億，較3月底淨增4500萬，其中9.12億消費者來自中國市場，2.65億來自Lazada、AliExpress、Trendyol以及Daraz等海外業務。

2021年6月，阿里巴巴中國零售市場移動月活躍用戶數達到9.39億，單季淨增1400萬，集團持續加強在欠發達地區的市場滲透。截至6月底12個月，「淘寶特價版」的年度活躍消費者增長至超過1.9億。二手消費平台「閒魚」的上季移動月活躍用戶超過1億。

上季雲計算收入增長放緩至29%

雲業務方面，上季收入按年增長29%至160.5億元。阿里巴巴表示，收入按年增長放緩主要由於來自互聯網行業的單一頭部客戶收入下降，基於非產品相關的要求，該客戶就其中國以外的業務停止採用集團的海外雲服務。展望未來，相信雲計算業務的收入將會持 續在客戶及產業端趨向更多元化。

券商大和認為，中國上季電商銷售將受壓於去年同期高基數，但阿里巴巴受惠成功的618促銷，天貓實物商品成交額（GMV）很可能跑贏整體市場表現，該行預計，阿里上季中國零售商業收入按年升42%，不過，集團在「淘寶特價版」和社區團購的投資，可能會拖低核心商業EBITA（息稅攤銷前利潤）。惟大和補充指，集團2022財年要新增1億用戶，這些將是關鍵的投資領域。

德銀就指，阿里巴巴戰略投資在前期負擔較重，主要集中在社區團購、淘寶特價版，着力留存商家，相信阿里巴巴會堅持將新增利潤再投資，以帶動長期增長。

除了業績受到投資拖累外，滴滴出行（美：DIDI）事件引發市場對互聯網企業的監管憂慮。中國政府收緊反壟斷、數據安全監管，互聯網企業所受影響，以及阿里巴巴管理層對監管走向的解讀，將成為外界關注焦點。

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記者：陳健婷