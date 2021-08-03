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【阿里巴巴9988】阿里巴巴今日放榜 上季盈利料持平 外界關注監管影響及新業務投資

股市 09:00 2021/08/03

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中國互聯網企業未走出監管震盪，外界預期上季業績亦欠缺驚喜。阿里巴巴 （09988） 今日（8月3日）率先發布上季度（財年首季）業績，惟集團早已預告新財年新增利潤將再投資，券商普遍認為阿里巴巴上季盈利將持平甚至下跌，外界將聚焦集團管理層對監管的解讀以及新投資進展。

綜合券商預測數據，市場預期阿里巴巴上季收入錄得2,094億元（人民幣，下同），按年增長36%；Non-GAAP（非公認會計準則）經調整淨利潤388億元，較去年同期的395億元跌近2%。阿里巴巴在今年3月已經預告，計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，以增加消費者的消費份額，並進入新的潛在市場。

瑞銀：互聯網行業監管料至少持續至年底　不應輕言「抄底」【下一頁】

券商大和認為，中國上季電商銷售將受壓於去年同期高基數，但阿里巴巴受惠成功的618促銷，天貓實物商品成交額（GMV）很可能跑贏整體市場表現，該行預計，阿里上季中國零售商業收入按年升42%，不過，集團在「淘寶特價版」和社區團購的投資，可能會拖低核心商業EBITA（息稅攤銷前利潤）。惟大和補充指，集團2022財年要新增1億用戶，這些將是關鍵的投資領域。

德銀就指，阿里巴巴戰略投資在前期負擔較重，主要集中在社區團購、淘寶特價版，着力留存商家，相信阿里巴巴會堅持將新增利潤再投資，以帶動長期增長。

除了業績受到投資拖累外，滴滴出行（美：DIDI）事件引發市場對互聯網企業的監管憂慮。中國政府收緊反壟斷、數據安全監管，互聯網企業所受影響，以及阿里巴巴管理層對監管走向的解讀，將成為外界關注焦點。

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記者：陳健婷

港股 新經濟股 業績公布 天貓 淘寶 反壟斷 阿里巴巴－SW（09988）

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