【東京奧運】希臘大力士含淚退役 資助唔夠油費

不少運動健兒都夢想能踏上奧運會的殿堂,而希臘大力士亞科維迪斯無緣晉級東京奧運舉重決賽後,含淚宣布因財政支援不足退役。亞科維迪斯哭訴自己每月的補貼甚至無法負擔油費,而要徒步前往訓練場地。

30歲的亞科維迪斯(Theodoros Iakovidis)上周六(7月31日)出戰男子96公斤級初賽,但他僅得338分,排第11名無緣決賽。

亞科維迪斯賽後接受媒體採訪時,宣布他因財政支援不足決定退出體壇。亞科維迪斯透露自己受訓期間,僅獲希臘舉重聯會發放每月200歐元(約1,850港元)的津貼。他無法支付油費,只好徒步步行至訓練場地

亞科維迪斯一度聲綫顫抖並含淚表示:

很可悲的是,我去做物理治療時感到非常難堪。因為物理治療師很清楚我無力承擔治療費,他們沒有收錢。

(It’s very sad to be embarrassed to go to the physical therapist because he won’t take your money because he knows that you don’t have enough.)