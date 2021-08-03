【東京奧運】希臘大力士含淚退役 資助唔夠油費

▲ 希臘大力士亞科維迪斯無緣晉級東京奧運舉重決賽後，含淚宣布因財政支援不足退役。

不少運動健兒都夢想能踏上奧運會的殿堂，而希臘大力士亞科維迪斯無緣晉級東京奧運舉重決賽後，含淚宣布因財政支援不足退役。亞科維迪斯哭訴自己每月的補貼甚至無法負擔油費，而要徒步前往訓練場地。

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30歲的亞科維迪斯（Theodoros Iakovidis）上周六（7月31日）出戰男子96公斤級初賽，但他僅得338分，排第11名無緣決賽。

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亞科維迪斯賽後接受媒體採訪時，宣布他因財政支援不足決定退出體壇。亞科維迪斯透露自己受訓期間，僅獲希臘舉重聯會發放每月200歐元（約1,850港元）的津貼。他無法支付油費，只好徒步步行至訓練場地

亞科維迪斯一度聲綫顫抖並含淚表示：

很可悲的是，我去做物理治療時感到非常難堪。因為物理治療師很清楚我無力承擔治療費，他們沒有收錢。 （It’s very sad to be embarrassed to go to the physical therapist because he won’t take your money because he knows that you don’t have enough.）

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亞科維迪斯自歐洲錦標賽後面臨傷患困擾，未能於奧運賽場上發揮最佳表現。他表示自己僅用一個月時間訓練就要遠赴東京參賽，仍加重訓練強度希望爭取最佳成績。

亞科維迪斯曾經在2018年地中海運動會摘金，並在2020年舉重世界盃中取得銀牌。亞科維迪斯宣布退役後獲希臘不少運動員和民眾支持，更有人於網上提出眾籌，希望亞科維迪斯可繼續運動員生涯。

責任編輯：鄭錦玲