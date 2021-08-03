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【東京奧運】希臘大力士含淚退役 資助唔夠油費

環球社會熱點 08:30 2021/08/03

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希臘大力士亞科維迪斯無緣晉級東京奧運舉重決賽後，含淚宣布因財政支援不足退役。

不少運動健兒都夢想能踏上奧運會的殿堂，而希臘大力士亞科維迪斯無緣晉級東京奧運舉重決賽後，含淚宣布因財政支援不足退役。亞科維迪斯哭訴自己每月的補貼甚至無法負擔油費，而要徒步前往訓練場地。

【東京奧運】觀賽期間可以做咩？ 戴利仔不停織 【下一頁】

【東京奧運】荷蘭長跑天后老馬失蹄 力挽狂瀾爭3金  【下一頁】

30歲的亞科維迪斯（Theodoros Iakovidis）上周六（7月31日）出戰男子96公斤級初賽，但他僅得338分，排第11名無緣決賽。

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亞科維迪斯賽後接受媒體採訪時，宣布他因財政支援不足決定退出體壇。亞科維迪斯透露自己受訓期間，僅獲希臘舉重聯會發放每月200歐元（約1,850港元）的津貼。他無法支付油費，只好徒步步行至訓練場地

亞科維迪斯一度聲綫顫抖並含淚表示：

很可悲的是，我去做物理治療時感到非常難堪。因為物理治療師很清楚我無力承擔治療費，他們沒有收錢。

（It’s very sad to be embarrassed to go to the physical therapist because he won’t take your money because he knows that you don’t have enough.）

【東京奧運】田徑首有雙冠軍 卡塔爾意大利跳高分金 【下一頁】

亞科維迪斯自歐洲錦標賽後面臨傷患困擾，未能於奧運賽場上發揮最佳表現。他表示自己僅用一個月時間訓練就要遠赴東京參賽，仍加重訓練強度希望爭取最佳成績。

亞科維迪斯曾經在2018年地中海運動會摘金，並在2020年舉重世界盃中取得銀牌。亞科維迪斯宣布退役後獲希臘不少運動員和民眾支持，更有人於網上提出眾籌，希望亞科維迪斯可繼續運動員生涯。

責任編輯：鄭錦玲

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