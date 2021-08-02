【豪宅蝕讓】維港‧星岸業主6年帳面蝕174萬　實損手近400萬離場

豪宅市場再錄得蝕讓成交，紅磡維港‧星岸有業主沽貨蝕讓數百萬元離場。中原地產袁顯岸指，屋苑1座高層B室，單位實用面積1,098平方呎，三房套房間隔，另設工人房，擁西南會展煙花海景，剛以3,500萬元易手，折合實用呎價31,876元。據悉，原業主於2015年8月以3,674萬元一手買入單位，持貨6年，現沽貨賬面蝕讓174萬元離場，若計印花稅及其他使費，估計蝕讓金額近400萬元。

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屋苑另錄得2座低層B室交投，單位實用面積1,088平方呎，同屬三房套房加工人房間隔，外望街景，市場最新成交價2,220萬元，折合實用呎價20,404元。原業主於2015年8月以2,054萬元購入，是次轉手賬面獲利166萬元離場。

代理又指，維港‧星岸上月錄得2宗二手成交，均屬三房戶交投，備受換樓客追捧，屋苑平均實用呎價26,167元。

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