【新股IPO】趣丸網絡擬放棄美國IPO 轉戰香港上市

消息指，電競語音軟體TT語音母公司趣丸網絡科技計劃放棄到美國上市，轉投香港IPO，以應對中國當局對科技企業的潛在監管，以及美國可能要求上市的中資企業作出更多披露。稍早前，有指趣丸網絡最快今年下半年到美國上市，集資約2億至3億美元。

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成立於2014年的趣丸網絡科技，主要業務為營運內地電競語音軟體「TT語音」，累計用戶數量達6,000萬人，公司於今年2月完成總金額1億美元的B輪系列融資。

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記者：張以正