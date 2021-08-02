【大行點睇】中金料友邦上半年新業務價值遜預期 認為長期增長前景依仍穩健 維持「跑贏大市」評級

中金發表研究報告指，友邦（01299）將於8月17日公布2021年上半年業績，料內地市場增長放緩，但長期增長前景依仍穩健，故維持「跑贏大市」評級，予目標價120元。友邦全日跌0.4%，收報92.7元，成交15.4億元。

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該行預期，上半年友邦新業務價值將按年增長19.2%，較市場預測低0.5個百分點，預計稅後營業利潤將按年增5%，符合市場預期。以全年計，中金認為友邦的代理人會較同業更快適應新重疾產品的銷售，實現高於行業的新業務價值增速。此外，友邦的東盟市場業務復甦情況好於該行此前預期。

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該行又指，友邦近期股價回調，估值具有吸引力。

大行目標價一覽：

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