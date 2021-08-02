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【大行點睇】中金料友邦上半年新業務價值遜預期 認為長期增長前景依仍穩健 維持「跑贏大市」評級

股樓投資 19:23 2021/08/02

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中金發表研究報告指，友邦（01299）將於8月17日公布2021年上半年業績，料內地市場增長放緩，但長期增長前景依仍穩健，故維持「跑贏大市」評級，予目標價120元。友邦全日跌0.4%，收報92.7元，成交15.4億元。

【美股焦點】蘋果發債65億美元 最低年息1.4厘可用於回購股份  詳情請看[下一頁]

該行預期，上半年友邦新業務價值將按年增長19.2%，較市場預測低0.5個百分點，預計稅後營業利潤將按年增5%，符合市場預期。以全年計，中金認為友邦的代理人會較同業更快適應新重疾產品的銷售，實現高於行業的新業務價值增速。此外，友邦的東盟市場業務復甦情況好於該行此前預期。

【大行點睇】中電中期純利跌逾2成 每股中期股息派0.63元 瑞信予「跑贏大市」評級  詳情請看[下一頁]

該行又指，友邦近期股價回調，估值具有吸引力。

大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

友邦保險（01299） 大行報告 港股 財務自由 產品 經濟 目標價 新業務價值 純利 成交

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