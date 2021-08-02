【加密貨幣】2013年以來首次錄得十連揚 分析員指比特幣熊市已過去

比特幣周日（1日）重上41,000美元，是五月以來首次重上40,000元大關，最高曾升至41,344美元，在過去24小時升6.2%，另外兩大大市值加密貨幣--以太幣及Chainlink幣分別升4.5%及13%至2,453美元及21.72美元。除了重上重要關口位外，比特幣自7月20日跌至30,000美元以來，已連升十日至40,000美元大關，對上一次比特幣錄得十連揚已是2013年。

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加密貨幣及外匯分析機構Quantum Economics創辨人Mati Greenspan坦言 ：「如此難以置信的十連揚竟然出現在這個如此FUD（加密貨幣術語：即恐懼、不確定性和懷疑）的時間。」全球最大加密貨幣交易所Coinbase（COIN）亦在周六（7月31日）的市場分析中指「今周感覺有點不同」，又認為市場最恐慌的時間已經過去。

比特幣年初至今升43%，表現跑贏標普500指數同期的約17%，但自4月中旬升至64,854美元的高位後，幣價挫逾一半至最低28,805美元，反後在30,000美元至35,000美元區間輾轉，直至最近升穿40,000美元大關。

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