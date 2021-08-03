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【電動車電池】寧德時代將推電動車用鈉離子電池　充電15分鐘達80%電量

科技 11:00 2021/08/03

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寧德時代近日更開發另一款電動車適用的鈉離子電池。(寧德時代官方照片)

中國電池生產商寧德時代專門製造用於電動汽車的鋰離子電池，同時為特斯拉（Tesla）電動車的電池供應商。寧德時代近日更開發另一款電動車適用的鈉離子電池，聲稱其能量密度已達 160Wh/kg，為目前全球最高水平。

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寧德時代指，該電池只需在常温下充電15分鐘則可達至80%的電量，它可在低溫下運作，即使在攝氏溫度負20度的環境下仍可維持90%電池容量。該企續稱，此鈉離子電池的運作方式與一般的電動車採用的鋰離子電池相似，不過鈉離子電池的主要電極材料為鹽，原料儲量比鋰礦多，所以開發成本亦相對低。

惟外界質疑鈉離子的尺寸較大，同時較易產生雜質，會導致電池壽命較短。寧德時代回應指，這為開發鈉離子電池的一大挑戰，稍後將全力研究如何延長其壽命。

該企表示新型鈉離子電池適用於交通運輸，即使在寒冷的地方也可運作。 而它目標在2023年前建立鈉離子電池的基礎生產鏈。

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責任編輯：陳泳如

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