​​​​​​​【童年回憶】 Casio推特別版食鬼手錶　遊戲畫面還原度極高

▲ 手錶品牌Casio 近日宣佈將與日本電子遊戲發行商Bandai Namco聯手推出一款《食鬼》主題的特別版手錶 。(Casio官方照片)

經典街機遊戲食鬼《Pac-Man》為不少港人的集體回憶，自1980年推出至今一直廣受玩家歡迎。手錶品牌Casio 近日宣佈將與日本電子遊戲發行商Bandai Namco聯手推出一款《食鬼》主題的特別版手錶 。

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該錶款型為「A100WEPC」，它是1978 年Casio電子錶款「F-100」的復刻版本。Casio A100WEPC的錶面採用了4按鈕設計，印有色彩繽紛的《Pac-Man》角色及「ILLUMINATOR」字樣，當中該字樣更採用了該遊戲原有的「PAC-MAN」字型。

Casio稱，錶面印有黃豆和櫻桃等遊戲角色令買家可聯想起《Pac-Man》的遊戲界面，還原度十足。該手錶的錶帶設計則呈現了復古風味，它以黑色金屬錶帶配搭金色錶殼。此黑金色的配色配合了如迷宮一般的遊戲畫面，充滿了該遊戲的特色。

為推廣此新品，Casio更於其官方介面上上載了《Pac-Man》遊戲供網民體驗一番。此特別版食鬼主題手錶將於今年8 月 21 日在日本上市，其建議售價為 12100 日元（約 857 港元）。

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責任編輯：陳泳如

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