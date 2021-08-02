英國擬推黃色觀察旅遊名單 或重創旅遊業

英國早前放寬旅遊限制，容許來自黃色旅遊名單的旅客免隔離入境，美國及歐盟最近亦成為豁免國家。歐美旅客周一（2日）起，若已完成接種新冠疫苗，入境英國可豁免隔離。另一方面，英國政府計劃設立黃色觀察名單，因應當地疫情把名單內的國家提升至紅色級別。

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英國周一向美國及歐盟旅客放寬旅遊限制，若旅客已完成接種指定的新冠疫苗、或18歲或以下未成年人士，入境英國後可免除10日強制隔離，旅客只需要在入境前及抵埗後接受新冠病毒檢測便可。

當局表示，上述措施有助讓民眾與身處外國的親人及朋友團聚。有航空公司老闆對於舉表示歡迎，並呼籲政府把更多國家列入綠色地區名單。雖然英國於7月中已放寬黃色地區旅客免隔離，但同被列入黃色地區的法國，因應當地疫情嚴峻，即使旅客已完成接種疫苗，但入境後仍需強制隔離。

英國放寬歐美旅遊限制 打完疫苗入境免隔離 【下一頁】

據悉，英國亦計劃設立黃色觀察名單，把個別黃色地區的國家因應當地疫情而隨時提升至紅色級別，其中西班牙、希臘及意大利等熱門旅遊國家，很大程度會列入觀察名單。有分析憂慮，名單中的國家旅遊狀態建議隨時改變又未有事前通知，變相無助提升民眾前往當地旅遊的意欲。

國會交通委員會主席梅里曼（Huw Merriman）表示，新觀察名單很大機會影響有關國家的旅遊預訂，認為此舉令陷入困境的旅遊業或航空業再增加更多複雜及不穩定性。前環境部長維利爾斯 （Theresa Villiers）指，旅遊業需要穩定復甦，讓行業回復正常水平將推動經濟發展，此舉讓旅遊業情況急轉直下。

黃色觀察名單法案原定於上周四（30日）簽署，但有指因國會議員有分歧而未能如期通過。保守黨議員對於前往黃色觀察國家的旅客表示擔憂，他們一旦前往旅遊，返國後很可能要強制隔離。

責任編輯：郭麗明