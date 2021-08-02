【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價

阿里巴巴(09988)明日將公布截至6月底的季度業績。由於上半年阿里業務不時傳出受反壟斷監管措影響，明日放榜固然受關注。多間大行在業績前，仍大致看好這內地科網巨頭。

阿里績前大行評級和目標價：

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給予阿里最進取目標價的富瑞指出，阿里的技術優勢使其能夠在未來幾年利用國內和全球化機會的長期趨勢，為商家提供最佳的用戶體驗和價值，新業務的投資將為長期的主要驅動力。該行指，看到阿里巴巴在國內消費、全球化和雲方面的關鍵戰略保持不變，擁抱未來巨大的潛在市場。對於2022年度，阿里將通過對技術和創新、商家支持和用戶體驗以及營銷和供應鏈的投資，在中國實現10億年活躍客戶。

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富瑞預期，截至6月止季度，阿里總收入按年升32％至2,030億元人民幣，當中客戶管理收入按年升15.4％至822億元人民幣，總成交金額按年升15％。該行預計，全年本地服務收入將達到約90億元人民幣；菜鳥收入將達到117億元人民幣；數字娛樂收入增長12％至78億元人民幣；雲計算收入增長33％至165億元人民幣。

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此外，另一間大行大和日前亦向本港上市科技股給予最新評級和目標價。大和認為，目前市場受校外輔導課程的政策影響，大市極端波動，投資者擔心政策或進一步伸延至互聯網行業。近日監管機構舉行會議解釋，試圖恢復市場信心，建議投資者可小心選擇逐步收集部分超賣股份。

大和最新科網股評級和目標價：

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